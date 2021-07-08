一款好的 PDF 工具該具備哪些功能呢？我想這次分享的 SwifDooPDF 絕對是一款 PDF 瑞士刀等級工具，因為它具備有新增 PDF、編輯 PDF、PDF 轉檔、PDF 合併、PDF 分割、PDF 壓縮與 PDF 加密等等的功能，若你希望一款工具可以包辦 PDF 的各種功能，那麼 SwifDooPDF 收下就沒有錯，目前正在限時免費當中，可以讓大家免費使用一整年！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SWIFDOO PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的帳號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的帳號人頭。

△ 將剛剛所取得的帳號填入，點選 Next 登入帳號就可以開始直接使用，這個帳號可以使用整整一年的時間。

△ SwifDooPDF 的功能包含有新增 PDF、編輯 PDF、PDF 轉檔、PDF 合併、PDF 分割、PDF 壓縮與 PDF 加密等等的功能。

△ 新增 PDF 功能其實很像文書工具，不過我覺得直接新增 PDF 不如直接新增 Word 還比較容易，SwifDooPDF 更適合當成編輯 PDF 的工具。

△ SwifDooPDF 具備 PDF 轉檔成 Word、Excel、PPT 的文書格式，還具備文書格式、CAD 與圖檔轉換成 PDF 的功能，還具備 PDF 合併壓縮等等功能，基本上所有功能算是齊全的，最可惜的就是軟體介面是英文，不然就更棒了！

https://www.swifdoo.com

免安裝版：

SwifDooPDF 1.0.0.0.7z（GOOGLE下載）

SwifDooPDF 1.0.0.0.7z（1DRV下載）

SwifDooPDF 1.0.0.0.7z（MEDIAFIRE下載）

SwifDooPDF 1.0.0.0.7z（RAPIDGATOR下載）

SwifDooPDF 1.0.0.0.7z（MEGA下載）

檔案大小：6.71 MB