一款好的 PDF 工具該具備哪些功能呢?我想這次分享的 SwifDooPDF 絕對是一款 PDF 瑞士刀等級工具,因為它具備有新增 PDF、編輯 PDF、PDF 轉檔、PDF 合併、PDF 分割、PDF 壓縮與 PDF 加密等等的功能,若你希望一款工具可以包辦 PDF 的各種功能,那麼 SwifDooPDF 收下就沒有錯,目前正在限時免費當中,可以讓大家免費使用一整年!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SWIFDOO PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的帳號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的帳號人頭。

△ 將剛剛所取得的帳號填入,點選 Next 登入帳號就可以開始直接使用,這個帳號可以使用整整一年的時間。

△ SwifDooPDF 的功能包含有新增 PDF、編輯 PDF、PDF 轉檔、PDF 合併、PDF 分割、PDF 壓縮與 PDF 加密等等的功能。

△ 新增 PDF 功能其實很像文書工具,不過我覺得直接新增 PDF 不如直接新增 Word 還比較容易,SwifDooPDF 更適合當成編輯 PDF 的工具。

△ SwifDooPDF 具備 PDF 轉檔成 Word、Excel、PPT 的文書格式,還具備文書格式、CAD 與圖檔轉換成 PDF 的功能,還具備 PDF 合併壓縮等等功能,基本上所有功能算是齊全的,最可惜的就是軟體介面是英文,不然就更棒了!

https://www.swifdoo.com

免安裝版:

SwifDooPDF 1.0.0.0.7z(GOOGLE下載)

SwifDooPDF 1.0.0.0.7z(1DRV下載)

SwifDooPDF 1.0.0.0.7z(MEDIAFIRE下載)

SwifDooPDF 1.0.0.0.7z(RAPIDGATOR下載)

SwifDooPDF 1.0.0.0.7z(MEGA下載)

檔案大小:6.71 MB