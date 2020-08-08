站內曾經介紹過許多文書的轉檔工具，譬如大家比較常用的就是 PDF 轉 Word、Word 轉 PDF 之類的，不知道大家腦袋中是否有印象哪個網站或是哪個工具呢？這次要跟大家分享超容易記住的 Word.to 這個線上工具，這個網址是否超級好記呢？Word 就是大家常用的 Word 文書軟體，只要加個 .to 的網域就可以了，我自己我一輩子都難以忘記，可以將 Word 轉為 PDF、JPG、PNG、Excel、HTML 與 JPEG，或是 PDF、JPG、PNG、JPEG 轉為 Word（.doc、.docx）格式，將文件上傳就能遠端進行，不過使用起來也有一些限制，就讓我們繼續看下去吧！

Word.to：https://word.to/

首先開啟 Word.to 網站可看到頁面設計非常乾淨簡單，倒是工具感十足啊 ! 功能主要分為兩個部分：從 Word 轉檔、將檔案轉為 Word，支援的格式包括 PDF、JPG、PNG、Excel、HTML、PowerPoint、ePub 和 JPEG 等等，點選自己需要的功能就能開始進行轉檔。

操作很簡單，只要把要轉檔的檔案，從電腦桌面拖曳近來就好，就可進行轉檔。

簡單的 PDF 轉 Word 可以直接選擇免費方案即可，Word.to 有分為免費和付費 Pro 兩種方案，如果需要用到 OCR（文字辨識功能），必須要付費升級才行，要注意的是所有檔案會在 24 小時後自動刪除，提醒大家不要把太過私密或重要的檔案上傳到網路。

轉檔前網站會跑出可轉換的文件預覽畫面，左下角可選擇要轉為 .Doc 或 .Docx，也能加入更多的 PDF 檔案一併轉換，再點選右下角「應用更改並轉換」就能直接線上轉檔。

轉換完成會出現上圖下載鏈結，點選中間的檔名就能下載轉換後的檔案，也能用信箱轉發檔案或是壓縮檔案下載也行。

不過 Word.to 的不便之處，在於轉一次檔就要再等一個小時才能再轉下一個檔案，除非要花錢升級，才有無限制轉檔、OCR 轉換可以一次拖曳檔案批量上傳，有提供每日、每月、每年和終身會員價錢，不過在一般情況下無需註冊或付費就能使用基本功能，因此 Word.to 不做升級的話，適合偶爾有零星檔案想轉檔的朋友，若你有大量檔案要轉檔可以進行升級，真的會方便許多喔！重點是 Word.to 超級好記的唷！

Word.to : https://word.to/