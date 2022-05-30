pdfforge

手邊臨時有 PDF 需要轉檔該用哪一款軟體？最近小編發現 pdfforge 免費 PDF 轉檔線上工具，介面非常乾淨，不論是 PDF 轉圖片、PDF 轉 Office 文件等轉檔任務幾乎通通支援，此外也可以加入 PDF 頁碼、加入簽名及合併 PDF 等，以上所有編輯工作通通打開瀏覽器就能用，而且完全免費，推薦你可以在 Chrome 加入書籤，有需要時就能馬上用啦。另一款我自己常用的 PDF 線上轉檔工具 Speedpdf 一起推薦給各位。

免費轉檔 PDF

進入 pdfforge 之後，就可以看到它支援的轉檔格式及功能，以下小編列出來所有支援的 PDF 轉檔格式給各位：
  • Office to PDF
  • Word to PDF
  • Excel to PDF
  • PowerPoint to PDF
  • Images to PDF
  • JPG to PDF
  • GIF to PDF
  • TIFF to PDF
  • PNG to PDF
  • Extract text
  • Extract images
  • HTML to PDF
  • Markdown to PDF
  • PDF to Word
  • PDF to Excel
  • PDF to PDF/A
  • OCR from PDF

PDF 編輯的部分則是支援：
  • 合併 PDF
  • 旋轉 PDF
  • 分割 PDF
  • 移除密碼
  • 加密 PDF
  • PDF 加入頁碼
  • PDF 加入浮水印
  • 壓縮 PDF

PDF轉圖片

找到自己需要的功能後，將檔案上傳就可以啦，也可以直接貼上檔案所在的連結。

免費轉檔 PDF

小編以 PDF 轉 Word 為例，上傳完畢後，不需要幾秒鐘，就轉檔完成啦！是一款簡單、易用的線上 PDF 轉檔工具，連結放在下方，趕快收下來吧。

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