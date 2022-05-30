手邊臨時有 PDF 需要轉檔該用哪一款軟體？最近小編發現 pdfforge 免費 PDF 轉檔線上工具，介面非常乾淨，不論是 PDF 轉圖片、PDF 轉 Office 文件等轉檔任務幾乎通通支援，此外也可以加入 PDF 頁碼、加入簽名及合併 PDF 等，以上所有編輯工作通通打開瀏覽器就能用，而且完全免費，推薦你可以在 Chrome 加入書籤，有需要時就能馬上用啦。另一款我自己常用的 PDF 線上轉檔工具 Speedpdf 一起推薦給各位。

Office to PDF

Word to PDF

Excel to PDF

PowerPoint to PDF

Images to PDF

JPG to PDF

GIF to PDF

TIFF to PDF

PNG to PDF

Extract text

Extract images

HTML to PDF

Markdown to PDF

PDF to Word

PDF to Excel

PDF to PDF/A

OCR from PDF

合併 PDF

旋轉 PDF

分割 PDF

移除密碼

加密 PDF

PDF 加入頁碼

PDF 加入浮水印

壓縮 PDF

進入 pdfforge 之後，就可以看到它支援的轉檔格式及功能，以下小編列出來所有支援的 PDF 轉檔格式給各位：PDF 編輯的部分則是支援：

找到自己需要的功能後，將檔案上傳就可以啦，也可以直接貼上檔案所在的連結。

小編以 PDF 轉 Word 為例，上傳完畢後，不需要幾秒鐘，就轉檔完成啦！是一款簡單、易用的線上 PDF 轉檔工具，連結放在下方，趕快收下來吧。

傳送門：pdfforge