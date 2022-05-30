手邊臨時有 PDF 需要轉檔該用哪一款軟體？最近小編發現 pdfforge 免費 PDF 轉檔線上工具，介面非常乾淨，不論是 PDF 轉圖片、PDF 轉 Office 文件等轉檔任務幾乎通通支援，此外也可以加入 PDF 頁碼、加入簽名及合併 PDF 等，以上所有編輯工作通通打開瀏覽器就能用，而且完全免費，推薦你可以在 Chrome 加入書籤，有需要時就能馬上用啦。另一款我自己常用的 PDF 線上轉檔工具 Speedpdf 一起推薦給各位。
進入 pdfforge 之後，就可以看到它支援的轉檔格式及功能，以下小編列出來所有支援的 PDF 轉檔格式給各位：
- Office to PDF
- Word to PDF
- Excel to PDF
- PowerPoint to PDF
- Images to PDF
- JPG to PDF
- GIF to PDF
- TIFF to PDF
- PNG to PDF
- Extract text
- Extract images
- HTML to PDF
- Markdown to PDF
- PDF to Word
- PDF to Excel
- PDF to PDF/A
- OCR from PDF
PDF 編輯的部分則是支援：
- 合併 PDF
- 旋轉 PDF
- 分割 PDF
- 移除密碼
- 加密 PDF
- PDF 加入頁碼
- PDF 加入浮水印
- 壓縮 PDF
找到自己需要的功能後，將檔案上傳就可以啦，也可以直接貼上檔案所在的連結。
小編以 PDF 轉 Word 為例，上傳完畢後，不需要幾秒鐘，就轉檔完成啦！是一款簡單、易用的線上 PDF 轉檔工具，連結放在下方，趕快收下來吧。
傳送門：pdfforge