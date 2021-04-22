DeftPDF 免費線上 PDF 翻譯與轉檔神器！讓你一試成主顧！

你是否在找尋能將 PDF 翻譯與轉檔的線上工具呢？那麼小編這邊就推薦一個 DeftPDF 免費線上 PDF 翻譯與轉檔神器給大家！DeftPDF 是一個可以直接將 PDF 與 Word 翻譯與轉檔的實用工具，並支援翻譯 DOCX、PPTX、XLSX、ODT、ODS、 ODP、PDF、SRT、TXT 9 種格式，而且 DeftPDF 的 PDF 轉圖片功能，可維持圖片高品質的輸出，就讓我一起往下看這個萬能的 DeftPDF 網站操作介紹吧！更多有關 PDF 線上工具，可參考這篇：PDF Converter 線上 PDF 轉檔神器！

DeftPDF 翻譯功能介紹

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想將 PDF 與 Word 中的文字內容進行翻譯的話，我們可以開啟 DeftPDF 的翻譯功能，共支援 DOCX、PPTX、XLSX、ODT、ODS、 ODP、PDF、SRT、TXT 9 種格式，直接將檔案從桌面拖曳近來便可進行翻譯了。

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小編就用 Word 來作範例，檔案上傳後，我們便可以在右下方的地方，設定你要翻譯成的語言，再點選上方的「TRANSLATE」按鍵進行翻譯。

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網站翻譯速度很快，幾秒鐘的時間就能搞定，好了之後便可點選「CREATE & DOWNLOAD」取得翻譯好的檔案囉！

DeftPDF 轉檔功能介紹

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想要將 PDF 轉成別的檔案的話，可點擊網頁上方的「轉換」便可看到 11 種轉檔功能，小編就拿大家常用的 PDF 轉 Word 來做示範。

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DeftPDF 方便的地方是，我們可以直接點擊「UPLOAD PDF FILE」匯入 Google Drive、Dropbox 雲端中的檔案或貼上檔案網址直接轉檔。

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檔案上傳好之後，便可點選「轉換為 Word」。

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接著便會跑出轉檔完成的 Word.Docx 檔案頁面，點選檔案就能直接下載到電腦中做使用囉！DeftPDF 是一個非常快速又方便線上 PDF 翻譯與轉檔工具，免註冊又能免費使用，有需要的朋友趕緊收藏起來吧！

DeftPDF 官網：https://deftpdf.com/zh-TW
DeftPDF 翻譯：https://deftpdf.com/zh-TW/translate

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