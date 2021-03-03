你經常處理 PDF 文件，用線上工具不方便嗎？最近專門處理 PDF 的軟體 Creativities.PDF 限時免費囉，能夠合併 PDF、Office 文書格式轉 PDF、圖片轉 PDF、旋轉或新增 PDF 頁面、導出 PDF 圖片、分割 PDF、移除 PDF 文件保護、設定 PDF 密碼、壓縮 PDF、OCR 辨識、圖片 OCR 辨識等，原價要 24.24 美元，目前可取得終身版，有需要的朋友請立即收下囉～只是偶爾用到的話，可以參考 PDF24 瑞士刀全能工具，是線上版的支援 28 種功能。

進入 Creativities.PDF 限時免費頁面後，按下 Download Now 就可以直接下載，下載後會得到一個壓縮檔，此次限時免費不需序號，安裝版即為註冊版。如果活動過期了也沒有關係，文末提供的安裝板與免安裝版都可以直接使用喔！

開啟後就可以開始使用 PDF 轉檔及編輯功能啦，共有 11 種功能，包含：



合併 PDF

Office 文書格式轉 PDF

圖片轉 PDF

旋轉或新增 PDF 頁面

導出 PDF 圖片

分割 PDF

移除 PDF 文件保護

設定 PDF 密碼

壓縮 PDF

OCR 辨識

圖片 OCR 辨識

小編以 Office 文件（Word、Excel、 PPT...）轉 PDF 作為示範，選擇要轉檔的文件後，設定輸出品質，最後按下「Save PDF」就完成啦。

最後選擇要儲存 PDF 的位置，按下存檔就完成了。

輕鬆完成 PDF 轉檔，雖然類似的服務有許多線上工具也可以實現，不過對於經常轉檔、編輯 PDF 的朋友，用桌面版還是比較方便，可以省去上傳下載的時間，這次的限時免費是終身版，有需要的朋友可以點擊下方連結取得唷。

https://www.creativities.de/en/

安裝版：

Creativities.PDF 1.2.0.exe（GOOGLE下載）

Creativities.PDF 1.2.0.exe（1DRV下載）

Creativities.PDF 1.2.0.exe（MEDIAFIRE下載）

Creativities.PDF 1.2.0.exe（RAPIDGATOR下載）

Creativities.PDF 1.2.0.exe（MEGA下載）

檔案大小：32.08 MB

免安裝版：

Creativities.PDF 1.2.0.7z（GOOGLE下載）

Creativities.PDF 1.2.0.7z（1DRV下載）

Creativities.PDF 1.2.0.7z（MEDIAFIRE下載）

Creativities.PDF 1.2.0.7z（RAPIDGATOR下載）

Creativities.PDF 1.2.0.7z（MEGA下載）

檔案大小：52.86 MB