Creativities.PDF

你經常處理 PDF 文件，用線上工具不方便嗎？最近專門處理 PDF 的軟體 Creativities.PDF 限時免費囉，能夠合併 PDF、Office 文書格式轉 PDF、圖片轉 PDF、旋轉或新增 PDF 頁面、導出 PDF 圖片、分割 PDF、移除 PDF 文件保護、設定 PDF 密碼、壓縮 PDF、OCR 辨識、圖片 OCR 辨識等，原價要 24.24 美元，目前可取得終身版，有需要的朋友請立即收下囉～只是偶爾用到的話，可以參考 PDF24 瑞士刀全能工具，是線上版的支援 28 種功能。

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/creativities-pdf/

EXCEL轉PDF

進入 Creativities.PDF 限時免費頁面後，按下 Download Now 就可以直接下載，下載後會得到一個壓縮檔，此次限時免費不需序號，安裝版即為註冊版。如果活動過期了也沒有關係，文末提供的安裝板與免安裝版都可以直接使用喔！

Creativities.PDF

開啟後就可以開始使用 PDF 轉檔及編輯功能啦，共有 11 種功能，包含：

  • 合併 PDF
  • Office 文書格式轉 PDF
  • 圖片轉 PDF
  • 旋轉或新增 PDF 頁面
  • 導出 PDF 圖片
  • 分割 PDF
  • 移除 PDF 文件保護
  • 設定 PDF 密碼
  • 壓縮 PDF
  • OCR 辨識
  • 圖片 OCR 辨識

PDF 轉檔工具

小編以 Office 文件（Word、Excel、 PPT...）轉 PDF 作為示範，選擇要轉檔的文件後，設定輸出品質，最後按下「Save PDF」就完成啦。

PPT轉PDF

最後選擇要儲存 PDF 的位置，按下存檔就完成了。

PDF分割

輕鬆完成 PDF 轉檔，雖然類似的服務有許多線上工具也可以實現，不過對於經常轉檔、編輯 PDF 的朋友，用桌面版還是比較方便，可以省去上傳下載的時間，這次的限時免費是終身版，有需要的朋友可以點擊下方連結取得唷。

https://www.creativities.de/en/

安裝版：
Creativities.PDF 1.2.0.exe（GOOGLE下載）
Creativities.PDF 1.2.0.exe（1DRV下載）
Creativities.PDF 1.2.0.exe（MEDIAFIRE下載）
Creativities.PDF 1.2.0.exe（RAPIDGATOR下載）
Creativities.PDF 1.2.0.exe（MEGA下載）
檔案大小：32.08 MB

免安裝版：
Creativities.PDF 1.2.0.7z（GOOGLE下載）
Creativities.PDF 1.2.0.7z（1DRV下載）
Creativities.PDF 1.2.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Creativities.PDF 1.2.0.7z（RAPIDGATOR下載）
Creativities.PDF 1.2.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：52.86 MB

限時免費 Creativities.PDF 現在取得終身免費，11 合 1 的 PDF 轉檔、編輯工具 相關文章

訪客留言

限時免費 Creativities.PDF 現在取得終身免費，11 合 1 的 PDF 轉檔、編輯工具 參考資料

Aconvert 強大的線上免費轉檔工具，PDF、文檔、電子書、圖像、視頻、音頻、壓縮、網頁樣樣都行！ | 綠色工廠
Aconvert 強大的線上免費轉檔工具，PDF、文檔、電子書、圖像、視頻、音頻、壓縮、網頁樣樣都行！，線上轉檔工具,線上電子書轉檔,萬用轉檔,線上圖片轉檔,線上音樂轉檔還在尋找好用的線上轉檔工具嗎？這款 Aconvert 強大的線上免費轉檔工具推薦給大家做使用， ...
Creativities.PDF 1.1.0 » HEROTURKO.NET More Than You Need!
Creativities.PDF 1.1.0 14 Days Free Access to USENET! Free 300 GB with Full DSL-Broadband Speed! PDF is an all-in-one application for managing and converting PDF files. While it does not offer content editing capabilities, it brings together ...
限時免費的PDF Conversa 專業版，PDF與Word檔任意轉換 ...
2020年6月28日 — 網路上提供下載的手冊、文件，用PDF格式無所不在，不想使用雲端轉換PDF ... 版本價格不斐，所以特別介紹一套限時免費的PDF Conversa 專業版，讓你您 ... 的能力，且Windows 10已經內建了PDF的轉換工具，Adobe的Acrobat編輯 ... 介面也OK，因為大大的圖示表達了主要PDF轉word或word轉PDF兩功能。
Creativities.PDF version 1.1.0 by Max Lock - How to uninstall it
Creativities.PDF A way to uninstall Creativities.PDF from your computer Creativities.PDF is a Windows application. Read more about how to remove it from your computer. The Windows release was created by Max Lock.More information on Max Lock can ...
Creativities.PDF 1.1.0
Creativities.PDF is an all-in-one application for managing and converting PDF files. While it does not offer content editing capabilities, it brings together functions and features that are usually scattered across multiple, smaller tools ...
Giveaway of the Day. Creativities.PDF 1.2.0 - An all-in-one application for managing and converting
Creativities.PDF is an all-in-one application for managing and converting PDF files. It provides basic functions for editing PDF files, such as rotating, deleting and extracting pages, text recognition in PDF and image files, adding or removing ...
Colovis Evans: Creativities.PDF 1.2.0
Creativities.PDF is an all-in-one application for managing and converting PDF files. It provides basic functions for editing PDF files, suc...
6款輕巧的免費PDF轉檔工具| iThome
2010年6月17日 — 只要在任何有列印功能的編輯軟體都能用之外，有些工具軟體在安裝時，也會提供更方便的使用方式，像是將功能鍵加入滑鼠右鍵的快顯功能表中，&nbsp;...
[限時免費] AceThinker PDF Converter Pro 超強文書轉檔工具 讓你檔案想怎麼轉就怎麼轉！|KK3C狂想曲
AceThinker PDF Converter Pro，擁有強大的 PDF 轉檔成 Office 文件格式(Word、PowerPoint、Excel)、PDF 轉HTML、 PDF 轉TXT，還有好用的PDF分割、提取圖片、PDF壓縮、PDF解密、PDF加密等等功能，當然也有轉檔成圖檔格式 JPG 與 PNG的基本功能，甚至 ... ...
Creativities.PDF 1.1.0 - Cracked Programs - Crackians Forum
File size: 27.6 MB Creativities.PDF is an all-in-one application for managing and converting PDF files. While it does not offer content editing capabilities,... Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, ...