你經常處理 PDF 文件，用線上工具不方便嗎？最近專門處理 PDF 的軟體 Creativities.PDF 限時免費囉，能夠合併 PDF、Office 文書格式轉 PDF、圖片轉 PDF、旋轉或新增 PDF 頁面、導出 PDF 圖片、分割 PDF、移除 PDF 文件保護、設定 PDF 密碼、壓縮 PDF、OCR 辨識、圖片 OCR 辨識等，原價要 24.24 美元，目前可取得終身版，有需要的朋友請立即收下囉～只是偶爾用到的話，可以參考 PDF24 瑞士刀全能工具，是線上版的支援 28 種功能。
限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/creativities-pdf/
進入 Creativities.PDF 限時免費頁面後，按下 Download Now 就可以直接下載，下載後會得到一個壓縮檔，此次限時免費不需序號，安裝版即為註冊版。如果活動過期了也沒有關係，文末提供的安裝板與免安裝版都可以直接使用喔！
開啟後就可以開始使用 PDF 轉檔及編輯功能啦，共有 11 種功能，包含：
- 合併 PDF
- Office 文書格式轉 PDF
- 圖片轉 PDF
- 旋轉或新增 PDF 頁面
- 導出 PDF 圖片
- 分割 PDF
- 移除 PDF 文件保護
- 設定 PDF 密碼
- 壓縮 PDF
- OCR 辨識
- 圖片 OCR 辨識
小編以 Office 文件（Word、Excel、 PPT...）轉 PDF 作為示範，選擇要轉檔的文件後，設定輸出品質，最後按下「Save PDF」就完成啦。
最後選擇要儲存 PDF 的位置，按下存檔就完成了。
輕鬆完成 PDF 轉檔，雖然類似的服務有許多線上工具也可以實現，不過對於經常轉檔、編輯 PDF 的朋友，用桌面版還是比較方便，可以省去上傳下載的時間，這次的限時免費是終身版，有需要的朋友可以點擊下方連結取得唷。
https://www.creativities.de/en/
安裝版：
Creativities.PDF 1.2.0.exe（GOOGLE下載）
Creativities.PDF 1.2.0.exe（1DRV下載）
Creativities.PDF 1.2.0.exe（MEDIAFIRE下載）
Creativities.PDF 1.2.0.exe（RAPIDGATOR下載）
Creativities.PDF 1.2.0.exe（MEGA下載）
檔案大小：32.08 MB
免安裝版：
Creativities.PDF 1.2.0.7z（GOOGLE下載）
Creativities.PDF 1.2.0.7z（1DRV下載）
Creativities.PDF 1.2.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Creativities.PDF 1.2.0.7z（RAPIDGATOR下載）
Creativities.PDF 1.2.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：52.86 MB