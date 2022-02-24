網路上線上轉檔工具百百款，但到底哪一個比較好用呢？不妨試試小編在用的 CDKM 線上轉檔神器吧！CDKM 是一個超好用的免費線上轉檔工具，支援超過多種常見的文件/圖片/影音格式，只要將你要轉檔的檔案上傳到網站，選擇你要轉成的格式，並按下「開始轉檔」按鈕，就能在幾秒內將檔案快速轉換完畢讓你下載，網站無需註冊、無限制使用次數，有需要的朋友趕緊收下吧！更多不錯的線上轉檔工具，可參考這篇：Convertr 免費線上轉檔工具！



CDKM 使用說明

進到 CDKM 網站後，便可點選「Choose Files」上傳你要轉換的檔案或選擇「remote file URL」透過遠端檔案連結將檔案進行轉換。

檔案上傳成功後，便可從右側的「Target Format」選擇你要要轉換的檔案格式，網站還貼心的幫你依照不同需求進行分類，好讓你更方便找尋。

CDKM 支援的檔案格式如下：



文件：PDF、TXT、WORD、DOCX、EXCEL、XLSX、PPT、PPTX、HTML、XPS、ODT、ODS、ODP、CSV、XML、JSON、EML 和 MSG

電子書：EPUB、MOBI、AZW3 和 DJVU。

圖片：JPG、PNG、GIF、SVG、WEBP、DDS、JXR、PSD、TIFF、EPS、BMP、AVIF、AI、CDR、DWG 和 ICO

影片：MP4、MOV、WEBM、MKV、WMV、FLV、AVI、OGV、VOB 和 MPEG

音訊：MP3、M4A、AAC、OGG、WAV、WMA 和 OPUS

選好你要轉換的檔案格式後，便可點選最右邊的「Start Convertsion」按鈕進行轉換，完成後你要的檔案格式就會出現在下方「OUTPUT FILES」欄位中，點選檔案後方「Download」按鈕就能將檔案下載到電腦中做使用。

若你想要進行線上預覽或複製檔案下載連結的話，可點選「Download」按鈕後方的「▽」圖示，選擇「Preview file（線上預覽）」、「Copy to clipboard（複製檔案連結）」即可。對於時常需要轉檔的朋友們，趕快將該網站收藏起來吧！

CDKM：https://cdkm.com/