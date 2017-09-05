下載 YouTube 影片的教學分享過好幾幾幾幾幾個，一輩子都記得系列又要 +1 了，這次要分享的是史上無敵最簡單的下載 YouTube 影片教學，不用開啟任何網址，什麼 ABCD 狗咬豬，26 字母很難記，你只需要記得「S」，只要在 YouTube 影片網址加入「ss」就能夠免費下載 YouTube 影片，而且不論電腦或是手機都能下載，來學一下，保證你一次就學會！
▽ 這是艾倫很喜歡的 Pocket Resort 分享的迷你烹調系列影片，每次看了都好療癒，重點食物都還能煮熟耶！(跑題了...) 不是啦！先開啟 YouTube 找到我們想要下載的影片。接著就像圖片中的方式一樣，在網址列 youtube 前面加入「ss」，接著按下 Enter。
▽ 這時候網頁就會自動轉換到 savefrom 的下載頁面，很簡單的只要選擇我們需要的檔案格式，MP4 還有 360P 和 720P 可以選擇下載。
▽ 喜歡歌手的MV 想要離線觀賞一樣可以使用這方式下載到電腦或手機中唷！
▽ 這是手機版的教學，同要開啟 YouTube 影片網址後，youtube 前加入 「ss」同樣可以啟動下載頁面。
▽ 也能直接開啟 Free Online YouTube Downloader 的網址，記得先複製 YouTube 影片網址，貼上後就能下載。
Free Online YouTube Downloader 下載 YouTube 影片：https://en.savefrom.net/
一輩子記得系列：
一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取
夜神安卓模擬器，史上最強大 Android 模擬器，安裝一台只要 12 秒！
Samsung Note 8 搶先看！雙鏡頭景深模式、S Pen 與 Bixby 功能進化