想要下載音樂你還傻傻的跑去 YouTube 找嗎？現在有更方便、更快速的方式了！最近小編發現 XMusicDownloader 音樂下載器，下載之後直接在搜尋欄位輸入你要的歌曲，就會搜尋到中國大陸各大音樂網站的音樂、歌曲，包含：百度、網易、qq、騰訊音樂、酷狗及咪咕等音樂網站，一鍵點擊即可輕鬆大量下載，甚至還可以下載到 flac 無損音樂，從頭到尾免費下載、免登入，可以說是近期看過最強大、最粗暴、最變態的音樂下載器沒有之一。

至文章後方連結下載後，進行解壓縮，直接點擊檔名為 XMusicDownloader 的檔案即可，連安裝都省下來了，下載打開直接就能用。

開啟軟體後操作也是簡單到不行，直接在搜尋欄位輸入你要下載的歌曲、音樂名稱，XMusicDownloader 就會自動搜尋百度、網易、qq、騰訊音樂、酷狗及咪咕音樂網站中符合的歌曲，要下載的話也很簡單，歌曲前方打勾，點擊右下角「開始下載」即可，下載速度也是非常快速！

最棒的是 XMusicDownloader 還支援 FLAC 無損音樂格式，下方則是下載音樂的儲存路徑，整個就是強大+簡單的組合，完全沒有任何一個步驟是多的，讓下載音樂也可以變成是一件非常簡單的事情！載點放在下面，各位趕快收藏下來吧。

https://github.com/jadepeng/XMusicDownloader

免安裝版：

XMusicDownloader 1.1.5.7z（GOOGLE下載）

XMusicDownloader 1.1.5.7z（1DRV下載）

XMusicDownloader 1.1.5.7z（MEDIAFIRE下載）

XMusicDownloader 1.1.5.7z（RAPIDGATOR下載）

XMusicDownloader 1.1.5.7z（MEGA下載）

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