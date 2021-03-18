免費聽歌App

你受夠 YouTube 聽音樂時跳出廣告了嗎？是否正在尋找一款適合用於電腦的「聽音樂」App？最近小編發現一款相當好用的聽音樂 App 洛雪音樂助手，基於 Electron 聽音樂軟體，支援 5 款免費音樂來源，能夠一次收尋 5 個來源的音樂、歌曲，最重要的是有許多「無損」音質的歌曲，支援下載功能、歌詞，也有各分類熱門歌曲排行榜，介面相當簡潔、好用，電腦缺少一款免費聽音樂工具的話，推薦可以收下這款高品質免費聽歌 App 唷。

洛雪音樂助手

文章後方有「洛雪音樂助手」下載連結，不論是 macOS 還是 Windows 系統都支援，Windows 還具備免安裝版可以下載，開啟後接受許可協議即可開始使用。

免費聽歌App

支援歌曲搜尋功能，預設是直接搜尋 5 個音樂來源，包含小蝸音樂、小枸音樂、小秋音樂、小芸音樂及小蜜音樂，點擊右邊的耳機圖示就可以直接播放啦。

洛雪音樂助手

按下「+」圖示，則可以把歌曲家到自己喜愛的「播放清單」，播放清單可以自訂、新增。

電腦聽歌軟件

原本在搜尋結果沒有出現耳機按鈕可以播放的話，加到播放清單後就會出現囉，點擊後即可播放，雖然是大陸的來源，不過速度、音質相當優質。

mixerbox電腦版

若你跟我一樣不知道要搜尋什麼音樂的話，「洛雪音樂助手」也有內建歌曲熱門排行榜，直接點擊就可以探索新的歌曲啦。

免費音樂下載軟體

在排行榜裡面甚至也有台灣 KKBOX 榜單、KTV 點唱榜等分類可以選擇，算是相當豐富，不怕沒歌可以聽，基本上大部分的歌曲在裡面幾乎都找的到。

win10音樂播放器

設定介面也可以自訂軟體介面、主題顏色等。

電腦音樂播放器推薦2021

此外，如果你有下載音樂的需求，要到設定裡面的「下載設置」啟用下載功能，因為預設是關閉的。

無損音樂播放軟體

啟用後可以看到搜尋結果後方的操作欄位，就會看到多出下載圖示囉，整體來說「洛雪音樂助手」算是一款介面非常簡潔，且支援「無損」音質的免費聽歌軟體，而且完全無廣告打擾，如果你電腦裡面沒有類似的聽歌工具，載點替大家準備在下方了，請自行下載囉～

https://github.com/lyswhut/lx-music-desktop

32bit 免安裝版：
洛雪音樂助手 1.8.2 32bit.7z（GOOGLE下載）
洛雪音樂助手 1.8.2 32bit.7z（1DRV下載）
洛雪音樂助手 1.8.2 32bit.7z（MEDIAFIRE下載）
洛雪音樂助手 1.8.2 32bit.7z（RAPIDGATOR下載）
洛雪音樂助手 1.8.2 32bit.7z（MEGA下載）
檔案大小：43.84 MB

64bit 免安裝版：
洛雪音樂助手 1.8.2 64bit.7z（GOOGLE下載）
洛雪音樂助手 1.8.2 64bit.7z（1DRV下載）
洛雪音樂助手 1.8.2 64bit.7z（MEDIAFIRE下載）
洛雪音樂助手 1.8.2 64bit.7z（RAPIDGATOR下載）
洛雪音樂助手 1.8.2 64bit.7z（MEGA下載）
檔案大小：45.71 MB

Mac 版本：
洛雪音樂助手 1.8.2.dmg（GOOGLE下載）
洛雪音樂助手 1.8.2.dmg（1DRV下載）
洛雪音樂助手 1.8.2.dmg（MEDIAFIRE下載）
洛雪音樂助手 1.8.2.dmg（RAPIDGATOR下載）
洛雪音樂助手 1.8.2.dmg（MEGA下載）
檔案大小：72.65 MB

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