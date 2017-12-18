Google 帳號豆知識，盤點 6 個鮮為人知的隱私安全技巧

2017-12-18 08:27:58 9M87
google 可疑裝置 登入資訊

現在除了長輩以外，Google 帳號應該跟臉書一樣，人手都有一個吧！這邊整理出 6 個關於 Google 帳號小技巧，Google 的服務如此多，包含 YouTube、搜尋引擎、地圖、雲端硬碟、Google Photo 等，這些服務裡面都有大家日常生活中重要的資訊或檔案，因此帳號隱私、帳號安全就顯得格外重要，不過這些關於隱私的事情，好像蠻少人會提到，因此這邊就來跟大家分享一下！

1. 如何移除具有 Google 帳號存取權的程式
Google 帳號權限 移除

△ 我們常常為了貪圖一時方便，就「不小心」出賣了 Google 帳號，像是 YouTube、AirBnb、Apple TV、免費線上服務等，都會要求授權 Google 的帳號，讀取大家的 email 等隱私資訊，這邊可以教大家，如何在享受完之後把 Google 帳號存取權限從這些可疑的應用程式、服務中移除，以確保帳號安全。（Google 第三方應用程式帳戶權限存取管理，教你解除具有 Google 帳號存取權的應用程式

2. 查看 Google 帳號登入的設備、網路、位置，帳號被盜用該如何遠端登出？

google 可疑裝置 登入資訊

△ 之前看到手機突然跳出「您是否曾透過這個裝置登入」，結果一看地址是在深圳，看到心都涼了一半，而且通知不斷跳出來，停都停不掉，後來才發現 Google 其實有提供可以遠端「斷開鎖鏈、斷開連結」的服務。（Google 帳號安全，查看最近使用過的裝置登入時間點？用什麼裝置登入？

3. 一步一腳印，查詢每天在網路走過的痕跡

圖片搜尋 紀錄

△ 古有云：「人在做天在看」，這句話現在應證了，發生在 Google 身上，我們每天在網路上的種種行為，其實都被 Google 偷偷記錄在 Google 的生死簿上啦，以編年體（時間軸）的方式記錄下來，可以查看自己在網路上的惡行惡舉（誤），不想承認的話還可以刪除這些紀錄～（Google 搜尋歷史紀錄的點點滴滴，怎麼查詢關鍵字紀錄、圖片紀錄、Youtube 紀錄？


4. Google 資料一鍵備份，不需要第三方工具。

Google 備份 打包 下載

△ Google 的服務多到深入我們的生活中，像是 YouTube、Chrome、雲端硬碟、Google 照片等，這些日常生活中常用的東西漸漸累積成個人的數位資產，Google 提供了將這些個人數位資產打包的服務，這些是每個人活著的證據之一啊！但卻鮮少人重視，不該因為是虛擬的東西就不珍惜啊！（如何備份 Google 照片、資料？Youtube 影片、Chrome 瀏覽器紀錄，想得到的都有了

5. Google 地圖時間軸，行蹤清楚記錄（時間地點）

Google 時間軸 不準 編輯

△ 這是 Google 最近幾個月的新功能，會時時刻刻紀錄你移動的軌跡，出發時間、達到時間、去了哪裡都會清楚記錄，大家不用擔心，如果你沒有開啟這項功能，Google 不會主動記錄，如果想要查勤的話，就趕快幫腦公腦婆打開吧！（無所遁形的 Google 時間軸軌跡紀錄，什麼時候去了哪裡，幾點出發都清清楚楚

6. 設定 Google 個人化廣告，只看到自己想看到的

Google 廣告 不想看

△ 常常搜尋了寢具連結或瀏覽寢具網站，下一秒就會在廣告欄位看到相關的廣告，如果覺得谷歌大大太變態，不想繼續看到的話，經過設定之後就可以把不想看到的廣告刪掉了，讓陰魂不散勸敗力超高的廣告退散 XD（Google 個人化廣告設定技巧，讓廣告資訊更符合自己的需求
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