x2Convert

YouTube 影片下載，你有習慣使用的影片下載工具嗎？我最近發現一個一輩子都不會忘記 YouTube 影片如何下載的工具 x2Convert，X2Convert 是一個免費的線上 YouTube 下載工具，可以快速轉換和下載網路上的影片，支援任何品質的影音包含：360p、480p、HD、FullHD、UltraHD，以及任何格式，例如：mp4、webm、MP3 及 3gp，最重要的是只要在網址加入 x2 就可以輕鬆下載，常下載 YouTube 影音的朋友趕緊收藏起來吧。另一款一輩子都記得 YouTube 下載系列工具，只要記得 321 就會下載，還不會的同學順便一起看看youtube 321 下載工具吧。

YouTube 影片下載工具

進入 x2Convert 後，貼上 YouTube 影片網址，按下 Get link video 即可下載。

YouTube 影片下載免安裝

然後就能夠看到 MP4、MP3、Audio 及 WEBM，影片最高可以支援到 4K 畫質，不過實際畫質還是要看影片上傳來源。

YouTube 下載網址

MP3 下載音質最高也支援到 320kbps，最低則是 64kbps。

x2Convert

找好自己想下載的影音格式後，直接點擊 Download 會開始進行轉檔，轉檔完畢看到上方綠色下載按鍵後，點擊就可以下載啦。

YouTube 影片下載手機

另外還有一個下載方法，在網址輸入 x2 按下 Enter 就可以直達下載頁面。例如：https://www.youtubex2.com/watch?v=...，在 YouTube 後方加入 x2 就可以囉，連結幫大家準備在下方，有需求的朋友趕快收藏起來吧。

傳送門：x2Convert 線上 YouTube 影片下載工具

一輩子都記得 YouTube 如何下載系列複習：

一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享
一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定
一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 ss，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 my，下載影片與 MP3 都可以，手機電腦都支援

x2Convert 手機也能用的 YouTube 影片音樂下載工具，支援 4K 畫質免安裝任何 App 相關文章

訪客留言

x2Convert 手機也能用的 YouTube 影片音樂下載工具，支援 4K 畫質免安裝任何 App 參考資料

電腦、手機下載 YouTube MP4 影片與 MP3 音樂的技巧總整理（免安裝、桌面版、App） - 電腦王阿達
2019/7/28 · 不論電腦還是手機，現在網路上都有很多種下載 YouTube的方式，我們也曾介紹過不少，而為了方便讀者們一次了解所有下載方式，這篇就整理了 電腦、手機下載 YouTube MP4 影片、MP3 音樂 的技巧，有免安裝的線上工具，也有 App，挑一個你最喜歡的方式吧！ ...
9iTube 就愛YouTube，影片下載改這兩個字，我癡呆了也會記得
2019年7月29日 — △ 進入9iTube 線上下載工具後，一如往常的貼上你要下載的YouTube 影片網址，點擊隔壁的DOWNLOAD。 YouTube Downloader. △ 如果你連複製貼上都懶，也可以 ...
【免費】只要在YouTube 加「321」，輕鬆下載MP3 MP4 檔案
2021年9月28日 — 想要下載影片嗎？雖然網路上有不少工具，但都需要另外開啟瀏覽器再複製貼上網址才行，這裏教你一個簡單快速的 ...
YouTubeMy 如何下載YouTube 影片及MP3？ | 綠色工廠
一輩子都記得YouTube 下載只要加個my，下載影片與MP3 都可以，手機電腦都支援，Youtube ... 不管手機、電腦只要記住這兩個字，就能下載YouTube 影音，是不是超簡單啊～.
Loader.to 一鍵下載 YouTube 影片、MP3 音樂的免費線上工具，最高支援 8K 解析度 - Rockyhsu
2021/10/5 · Loader.to 是一款免費下載 YouTube 影片與 MP3 的線上工具，貼上網址就能獲得載點，而且支援多種格式，如：MP4、WEBM、MP3、M4A 等等，對於偶爾需要下載 YouTube 內容的人很值得收藏起來，簡單又好用，影片畫質最高還支援到 8K，MP3 音質也達到 ...
如何下載 YouTube 影片到電腦？YouTube321 超簡單的影片下載方法 | 綠色工廠
2021/8/31 · 怎麼下載 YouTube 影片或音樂最簡單？一輩子都記得的 YouTube 下載系列又來啦，這次要分享的是 YouTube321 MP3、MP4 線上下載工具，可以說是我目前覺得最好記、最簡單的下載工具，我們只要記得「321」這 3 個簡單的數字就足夠了，輕鬆下載 YouTube 影片、音樂到底 ...
Windows 彙整 - Rockyhsu
2021/10/8 · Loader.to 一鍵下載 YouTube 影片、MP3 音樂的免費線上工具，最高支援 8K 解析度. 2021-10-05 由 Rockyhsu. Loader.to 是一款免費下載 YouTube 影片與 MP3 的線上工具，貼上網址就能獲得載點，而且支援多種格式，如：MP4、WEBM、MP3、M4A 等等，對於偶爾需要下載 Y ...
YouTube 音樂下載Archives - 電腦王阿達
x2Convert 下載YouTube 影片與MP3 音樂的免費線上工具，提供多種解析度、格式選擇 ... 完全沒有任何App 提供YouTube 背景播放、無廣告、甚至是下載影片的功能，YouTube ...
網路與軟體應用 Archives - Page 2 of 129 - 電腦王阿達
2021/9/29 · 絕大多數下載 YouTube 影片或 MP3 音樂的免費工具，在格式的選擇上都很少，而這篇要推薦的 noTube，是我最近發現不錯的新選擇，轉換之前就能先選擇你要的格式，M4A、MP4、MP3、3GP、FLV 都支援，而且影片部分還能下載到 1080p 的解析度，MP3 也 ... ...
【2021 最新】8個 YouTube 下載 MP3 音樂方法 | 免費 - TuneFab
2021/5/15 · 這裡有 8 個方法可以讓你從 YouTube下載免費 MP3 音樂。相比起其他音樂服務，YouTube 聽歌真是方便又省錢，但如果 WiFi 連線不可用，那日積月累地用手機行動數據播放 YouTube 可能要吃掉不少流量。所以這篇文章要教大家如何透過免費音樂下載網站來下載高音質YouTub ...