YouTube 影片下載，你有習慣使用的影片下載工具嗎？我最近發現一個一輩子都不會忘記 YouTube 影片如何下載的工具 x2Convert，X2Convert 是一個免費的線上 YouTube 下載工具，可以快速轉換和下載網路上的影片，支援任何品質的影音包含：360p、480p、HD、FullHD、UltraHD，以及任何格式，例如：mp4、webm、MP3 及 3gp，最重要的是只要在網址加入 x2 就可以輕鬆下載，常下載 YouTube 影音的朋友趕緊收藏起來吧。另一款一輩子都記得 YouTube 下載系列工具，只要記得 321 就會下載，還不會的同學順便一起看看youtube 321 下載工具吧。

進入 x2Convert 後，貼上 YouTube 影片網址，按下 Get link video 即可下載。

然後就能夠看到 MP4、MP3、Audio 及 WEBM，影片最高可以支援到 4K 畫質，不過實際畫質還是要看影片上傳來源。

MP3 下載音質最高也支援到 320kbps，最低則是 64kbps。

找好自己想下載的影音格式後，直接點擊 Download 會開始進行轉檔，轉檔完畢看到上方綠色下載按鍵後，點擊就可以下載啦。

另外還有一個下載方法，在網址輸入 x2 按下 Enter 就可以直達下載頁面。例如：https://www.youtubex2.com/watch?v=...，在 YouTube 後方加入 x2 就可以囉，連結幫大家準備在下方，有需求的朋友趕快收藏起來吧。

傳送門：x2Convert 線上 YouTube 影片下載工具

一輩子都記得 YouTube 如何下載系列複習：

一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援

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