如何輕鬆擷取無法複製的網頁/圖片/PDF 文字？就交給這款超實用的 OCR Scanner 文字辨識工具吧！OCR Scanner 是一款 Chrome 擴充功能，操作非常簡單，只要你安裝好之後，你便可將任何網頁上的文字輕鬆擷取，就連不能複製的 PDF 檔案內容也能搞定，此外 OCR Scanner 也有提供翻譯功能，只要你擷取文字後就能立即翻譯成你要的語言，有需要的朋友快安裝這款方便的工具吧！更多 OCR 工具，請參考這篇：PearOCR 方便的圖片轉文字工具！

OCR Scanner 使用介紹

首先請開啟 Chrome 瀏覽器，把 OCR Scanner 加到 Chrome 中。

接著請把 OCR Scanner 釘選在瀏覽器右上角。

接下來你就可以開啟任一網站，點擊右上方的 OCR Scanner 圖標，框選出你要擷取的文字範圍後，就能直接複製文字做使用。

OCR Scanner 也有提供多國語言翻譯功能，點開「Translate to」選單，就能讓你選擇你要的翻譯國家語言，不過中文部份只會顯示簡體字。

另外，就連受保護的 PDF 文件內容，也能讓你輕鬆將文字複製起來喔！這麼方便的工具上哪找？有需要的朋友快點擊下方連結將 OCR Scanner 安裝起來吧！

OCR Scanner：https://chrome.google.com/webstore/detail/ocr-scanner/icpcaonhnofngeapallehocmhbillkpg/