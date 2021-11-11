iOS 15 專注模式新玩法，教你如何設定讓少女心噴發的「愛心模式」！

最近有不少女網友在 Dcard 瘋狂詢問，iPhone 主頁狀態列出現的愛心怎麼用，這其實是 iOS 15 專注模式隱藏的「愛心模式」! iOS 15 專注模式功能，主要是能讓你在工作、睡眠、玩遊戲時能減少訊息干擾，好讓你專注於目前正在做的事情上，不過這個可愛的「愛心模式」可以在狀態列和解鎖畫面顯示愛心符號，這讓不少女生為之瘋狂，現在就讓我們往下看如何啟動超萌的「愛心模式」吧！更多 iOS 15 新功能可參考這篇：iOS 15 懶人包，9 大重點功能一次看！

iOS 15「愛心模式」怎麼設定？

iOS 15 專注模式新玩法，教你如何設定讓少女心噴發的「愛心模式」！

首先請開啟「設定」>「專注模式」，點選右上角「+」符號新增專注模式。

iOS 15 專注模式新玩法，教你如何設定讓少女心噴發的「愛心模式」！

接著點選「自訂」，並在下方的圖案中點選「愛心」後，選擇妳要的愛心顏色，名稱可改為「愛心」或「戀愛」依照自己喜好即可，好了之後就點選「下一步」。

iOS 15 專注模式新玩法，教你如何設定讓少女心噴發的「愛心模式」！

接著可選擇「允許的聯絡人通知」及「允許的通知」，若你想找符合「愛心模式」的 App，可以選擇音樂、訊息、健康、IG、LINE，畢竟若你開啟「愛心模式」沒收到女友／男友發的訊息，可能就慘囉 XD！

iOS 15 專注模式新玩法，教你如何設定讓少女心噴發的「愛心模式」！

設定完成後，你的「愛心模式」就建立完成囉！

如何在 iPhone 中開啟「愛心模式」

iOS 15 專注模式新玩法，教你如何設定讓少女心噴發的「愛心模式」！

當你想開起「愛心模式」時，就直接滑出控制中心，長壓「專注模式」不放，接著你就會看到你設定的「愛心模式」點選就可啟動。

iOS 15 專注模式新玩法，教你如何設定讓少女心噴發的「愛心模式」！

接下來，你就能在 iPhone 狀態列上與解鎖畫面看到可愛的「愛心圖案」囉！有興趣的女性朋友，可以參考以上的教學，讓自己的 iPhone 手機變可愛喔！

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