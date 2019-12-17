有時候會有照片轉成文字檔的需求，雖然網路上有許多 APP 或軟體可以幫你轉換，不需要自己用手打，但其實不需要安裝任何 APP 就可以辦到了！只要利用現有的 Google 雲端硬碟就能夠開啟隱藏版技能，幫你把照片中的文字直接轉換成文字檔，而且精準度相當高，有需要的話跟著小編來做一次，把它學起來以後就可以使用啦！你也可以參考：EasyScreenOCR 實用的 OCR 圖片文字辨識工具，支援中文字的辨識

△ 原本像這樣一張照片，裡面的文字如果要變成可編輯的數位文字檔案，不要再自己用手打字，趕快跟著小編一起看要如何快速轉換～

△ 首先打開你的 Google 雲端硬碟，點擊檔案上傳，將剛剛的圖片檔上傳到你的雲端硬碟中。

△ 這裡小編使用的是 png 圖片格式，若你是 JPG 或是 PDF 文件也可以，上傳完畢之後按下右鍵「選擇開啟工具」找到「Google 文件」點擊下去。

△ 這時候剛剛的圖片就會以 Google 文件的方式開啟，並且它已經自動幫你把照片中的文字轉換成可編輯的文字，這時候大家就可以自己編輯啦！從這次的實測來看，精準度幾乎是 100% 正確，相較於許多 OCR 軟體，中英文參雜的話就會影響精準度 ~ 如果你有 圖片轉文字的需求，趕快把這個超精準的方法學起來吧！