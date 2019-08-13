EasyScreenOCR 實用的 OCR 圖片文字辨識工具，支援中文字的辨識

2019-08-13 00:40:54 哇哇

EasyScreenOCR 中文多國語言OCR工具

回想起學生時代要撰寫論文，很多 PDF 文獻可以參考，不過只能逐字跟著打，那時候的雖然有 OCR 文字辨識工具，但是能力非常弱就是了！而現在 OCR 工具選擇越來越多，而且連中文辨識能力都很強大，這次分享 EasyScreenOCR 是款支援線上 OCR 文字辨識的工具，也有 Windows 與 Mac 版本的軟體可以下載直接使用，支援中文 OCD、日文 OCR、英文 OCR、葡萄牙文 OCR、法文 OCR、義大利文 OCR、西班牙文 OCR、俄文 OCR、韓文 OCR、坦米爾文 OCR 與德文 OCR，有需求的朋友可以試試看這款工具唷！

EasyScreenOCR 中文多國語言OCR工具

軟體開啟後預設不會顯示軟體視窗，必須從系統列去開啟，首先我們必須要設定軟體選項「選項配置」。

EasyScreenOCR 中文多國語言OCR工具

可以設定開機啟動、自動 OCR 功能、視窗最上層與透明度的選擇。

EasyScreenOCR 中文多國語言OCR工具

快捷鍵是必須要設定的，就是透過螢幕截圖的方式直接來選取需要 OCR 的部分。

EasyScreenOCR 中文多國語言OCR工具

OCR 語言辨識設定預設要辨識的語言，譬如我們就選擇繁體中文。而軟體介面也有支援繁體中文，設定後就改變囉！

EasyScreenOCR 中文多國語言OCR工具

OCR 後的文字還支援翻譯功能，這功能也很實在是真的。

EasyScreenOCR 中文多國語言OCR工具

接著來替大家實作螢幕截圖功能，預設當然是空白的，請大家設定好螢幕截圖的快捷鍵。

EasyScreenOCR 中文多國語言OCR工具

之後圈選要辨識文字的範圍，會有一個彩色的滑鼠可以選取。

EasyScreenOCR 中文多國語言OCR工具 EasyScreenOCR 中文多國語言OCR工具

截圖後再點選下的 OCR 按鈕就會開始辨識文字；也可以使用拖曳添加圖片的方式，加進去之後就會自動辨識。

EasyScreenOCR 中文多國語言OCR工具

文字辨識度非常的高，這個真的好好用啊！有需要的朋友自己試試看就知道～

http://online.easyscreenocr.com/

免安裝版：
EasyScreenOCR.7z（GOOGLE下載）
EasyScreenOCR.7z（1DRV下載）
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