PDF 補丁丁

你在尋找實用的 PDF 編輯器嗎？今天小編要跟大家分享這款 PDF 補丁丁完全免費使用，它是一款擁有 11 年歷史的 PDF 編輯器，號稱永久免費使用，可以用來合併/分割 PDF、編輯 PDF、提取圖片、批量修改、編輯 PDF 書籤等，有需要的朋友趕快下載到電腦中囉。你也可以參考：UnityPDF 1.0.10.0 瑞士刀等級 PDF 全方面工具，合併、分割、擷取、插入、保護等功能

PDF 補丁丁功能快速看：

  • 編輯 PDF
  • PDF 書籤編輯器
  • 產生 PDF 書籤
  • 製作 PDF 文件
  • 合併或分割 PDF
  • 無損輸出 PDF 文件中圖片
  • OCR 文字辨識
  • 永久免費，無廣告

PDF 補丁丁

PDF 補丁丁在開啟多個 PDF 文件時，是以頁籤的方式呈現，對於常常開啟一大堆 PDF 的辦公者來說，是非常方便的瀏覽方式。開啟 PDF 文件後，能夠做到基本的文件屬性編輯、頁碼編號、頁面超連結、頁面尺寸等，也可以移除自動開啟網頁、複製及列印限制等。

PDF 頁碼

PDF 書籤編輯器，具備預覽界面，可新增、修改或刪除 PDF 文件書籤，甚至能夠批次設定書籤文字顏色、展開或收合、點擊後跳轉位置及頁面縮放比例、替換書籤文件等。閱讀器界面支援從右到左的閱讀順序，透過點擊右上方的小書圖示，根據文件排列的不同，來調整最適合的瀏覽方向。

PDF 合併

文檔選項中，也可以直接修改預設的閱讀方式。

PDF 編輯

PDF 分割

可以在 PDF 補丁丁中快速新增或修改 PDF 的頁碼編排方式。

PDF 補丁丁

這個功能也相當方便，能夠替换 PDF 文件中的字型。

PDF圖片存檔

在批次修改文檔功能選項中，可一次大量修改文件屬性，包含：作者、標題、關鍵字等。

PDF 補丁丁

PDF 支援快速無損輸出 PDF 文件中的圖片，這也是大家常常會用到的功能，比起自己截圖還清楚喔~唯一比較可惜的就是 PDF 補丁丁沒辦法編輯 PDF 文件中的文字、加入圖片等，主要還是以修改 PDF 文件的屬性、合併及分割還有輸出圖片等為主 ~ 不過若需要合併多個 PDF，有些線上免費工具會超出限制，就可以利用這款工具來完成～有需要的朋友，趕快將這款 PDF 補丁丁多功能工具箱下載到電腦中吧~

https://www.cnblogs.com/pdfpatcher/

免安裝版：
PDFPatcher 0.5.0.3092.7z（GOOGLE下載）
PDFPatcher 0.5.0.3092.7z（1DRV下載）
PDFPatcher 0.5.0.3092.7z（MEDIAFIRE下載）
PDFPatcher 0.5.0.3092.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：7.48 MB

PDF 補丁丁 0.5.3092 多功能 PDF 工具箱永久免費，可能你想到的功能都會有！ 相關文章

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