你在尋找實用的 PDF 編輯器嗎？今天小編要跟大家分享這款 PDF 補丁丁完全免費使用，它是一款擁有 11 年歷史的 PDF 編輯器，號稱永久免費使用，可以用來合併/分割 PDF、編輯 PDF、提取圖片、批量修改、編輯 PDF 書籤等，有需要的朋友趕快下載到電腦中囉。你也可以參考：UnityPDF 1.0.10.0 瑞士刀等級 PDF 全方面工具，合併、分割、擷取、插入、保護等功能

PDF 補丁丁功能快速看：

編輯 PDF

PDF 書籤編輯器

產生 PDF 書籤

製作 PDF 文件

合併或分割 PDF

無損輸出 PDF 文件中圖片

OCR 文字辨識

永久免費，無廣告

PDF 補丁丁在開啟多個 PDF 文件時，是以頁籤的方式呈現，對於常常開啟一大堆 PDF 的辦公者來說，是非常方便的瀏覽方式。開啟 PDF 文件後，能夠做到基本的文件屬性編輯、頁碼編號、頁面超連結、頁面尺寸等，也可以移除自動開啟網頁、複製及列印限制等。

PDF 書籤編輯器，具備預覽界面，可新增、修改或刪除 PDF 文件書籤，甚至能夠批次設定書籤文字顏色、展開或收合、點擊後跳轉位置及頁面縮放比例、替換書籤文件等。閱讀器界面支援從右到左的閱讀順序，透過點擊右上方的小書圖示，根據文件排列的不同，來調整最適合的瀏覽方向。

文檔選項中，也可以直接修改預設的閱讀方式。

可以在 PDF 補丁丁中快速新增或修改 PDF 的頁碼編排方式。

這個功能也相當方便，能夠替换 PDF 文件中的字型。

在批次修改文檔功能選項中，可一次大量修改文件屬性，包含：作者、標題、關鍵字等。

PDF 支援快速無損輸出 PDF 文件中的圖片，這也是大家常常會用到的功能，比起自己截圖還清楚喔~唯一比較可惜的就是 PDF 補丁丁沒辦法編輯 PDF 文件中的文字、加入圖片等，主要還是以修改 PDF 文件的屬性、合併及分割還有輸出圖片等為主 ~ 不過若需要合併多個 PDF，有些線上免費工具會超出限制，就可以利用這款工具來完成～有需要的朋友，趕快將這款 PDF 補丁丁多功能工具箱下載到電腦中吧~

https://www.cnblogs.com/pdfpatcher/

免安裝版：

PDFPatcher 0.5.0.3092.7z（GOOGLE下載）

PDFPatcher 0.5.0.3092.7z（1DRV下載）

PDFPatcher 0.5.0.3092.7z（MEDIAFIRE下載）

PDFPatcher 0.5.0.3092.7z（RAPIDGATOR下載）

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