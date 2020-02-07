你在尋找實用的 PDF 編輯器嗎？今天小編要跟大家分享這款 PDF 補丁丁完全免費使用，它是一款擁有 11 年歷史的 PDF 編輯器，號稱永久免費使用，可以用來合併/分割 PDF、編輯 PDF、提取圖片、批量修改、編輯 PDF 書籤等，有需要的朋友趕快下載到電腦中囉。你也可以參考：UnityPDF 1.0.10.0 瑞士刀等級 PDF 全方面工具，合併、分割、擷取、插入、保護等功能
PDF 補丁丁功能快速看：
- 編輯 PDF
- PDF 書籤編輯器
- 產生 PDF 書籤
- 製作 PDF 文件
- 合併或分割 PDF
- 無損輸出 PDF 文件中圖片
- OCR 文字辨識
- 永久免費，無廣告
PDF 補丁丁在開啟多個 PDF 文件時，是以頁籤的方式呈現，對於常常開啟一大堆 PDF 的辦公者來說，是非常方便的瀏覽方式。開啟 PDF 文件後，能夠做到基本的文件屬性編輯、頁碼編號、頁面超連結、頁面尺寸等，也可以移除自動開啟網頁、複製及列印限制等。
PDF 書籤編輯器，具備預覽界面，可新增、修改或刪除 PDF 文件書籤，甚至能夠批次設定書籤文字顏色、展開或收合、點擊後跳轉位置及頁面縮放比例、替換書籤文件等。閱讀器界面支援從右到左的閱讀順序，透過點擊右上方的小書圖示，根據文件排列的不同，來調整最適合的瀏覽方向。
文檔選項中，也可以直接修改預設的閱讀方式。
可以在 PDF 補丁丁中快速新增或修改 PDF 的頁碼編排方式。
這個功能也相當方便，能夠替换 PDF 文件中的字型。
在批次修改文檔功能選項中，可一次大量修改文件屬性，包含：作者、標題、關鍵字等。
PDF 支援快速無損輸出 PDF 文件中的圖片，這也是大家常常會用到的功能，比起自己截圖還清楚喔~唯一比較可惜的就是 PDF 補丁丁沒辦法編輯 PDF 文件中的文字、加入圖片等，主要還是以修改 PDF 文件的屬性、合併及分割還有輸出圖片等為主 ~ 不過若需要合併多個 PDF，有些線上免費工具會超出限制，就可以利用這款工具來完成～有需要的朋友，趕快將這款 PDF 補丁丁多功能工具箱下載到電腦中吧~
https://www.cnblogs.com/pdfpatcher/
免安裝版：
PDFPatcher 0.5.0.3092.7z（GOOGLE下載）
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PDFPatcher 0.5.0.3092.7z（MEDIAFIRE下載）
PDFPatcher 0.5.0.3092.7z（RAPIDGATOR下載）
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