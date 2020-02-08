「武漢肺炎問題多，能找到藥局買口罩就好」，雖然很多醫生都呼籲現在台灣的狀況不一定都要戴口罩，甚至說大眾運輸也不用戴口罩，不過若是身邊若是連備用口罩都不足的話，在這時機點還是得把口罩買起來，以備不時之需啊！現在網路上尋找口罩的網站、APP 都不少，這裡再來補上一個藥師家的網站，原本只有收錄全台灣健保藥局與藥品的資訊，如今加入了健保藥局找口罩的功能，沒有太花俏的地圖功能，透過簡易文字與列表馬上讓你查詢縣市地區的藥局與口罩剩餘數量唷！

開啟網頁後可以看到上方有找口罩、找藥局、查藥品與看新聞的主選單，點選找口罩就可以列出各縣市的連結（網頁版側邊欄也有）；手機板的選單需要自己點出來，或是頁面往下也可以看到各縣市的連結。

這裡幫你統計了各縣市目前可以買到口罩的藥局數量，看你目前身處在哪個縣市直接點選即可。

接著可以繼續點選你所在的地區位置，地區是依照可以買到口罩的藥局來排序。

之後就可以在下方看到藥局列表，成人口罩是藍色口罩圖示，兒童口這是粉色口罩圖示，若是沒有口罩了會是灰色的顯示，有沒有口罩看列表資訊就知道，坦白說我個人覺得比很多地圖工具還要方便一點點。

點開藥局之後也可以看到目前成人口罩兒童口罩的剩餘數量，還有最後更新口罩數量的時間，不過依照目前大家的經驗累積來看，這些數據都會有所延遲，意思就是說當政府資料看到還有口罩，實際上去的時候可能沒有了，這點就很難完美了，我只能說大家還是趁早去藥局排隊是最好的！當然買口罩的規則也別遺漏囉～



全台健保特約藥局地圖

1. 政府徵用的口罩，在民生方面，原先超商通路自明（4）日起停止販售。

2. 健保署兩天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，由郵差配送口罩至全國 6,505 家健保特約藥局，每家藥局每天配發 200 片成人口罩、50 片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。民眾自 2 月 6 日起，可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用 10 元購買 2 片口罩，7 天內不能重複購買。

3. 為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限 12 歲以下兒童健保卡購買。

4. 針對需要口罩之獨居長者以及身心障礙者，將要求地方政府社會局與衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。

健保藥局找口罩：https://pharmknow.com/maskdata