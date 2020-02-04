口罩搶不到嗎？政府為了因應此次武漢肺炎造成的口罩搶購之亂，推出了「口罩購買實名制」政策，即日起各超商停售口罩，2/6 起改在在藥局購買 (須攜帶健保卡)，每人 7 日內限購兩片，此政策推出後，友站硬是要學馬上製作了「全台健保特約藥局地圖」，點開後就可直接查詢住家附近可購買口罩的藥局。



方法一

點開地圖後，即可查看家裡附近哪邊有健保藥局，資料來源為健保署公開資料，2/6 起要出門購買口罩的民眾，可以善用此地圖來查詢。

點擊藥局後，可以查到的重要資訊有藥局地址、電話等，建議大家要前往購買口罩之前，可以打電話詢問目前的存量狀況，以免撲空。

方法二

進入衛福部中央健保署的網站中，也可以查詢家中附近的健保藥局有哪些，千萬別被上圖中的 12 個欄位嚇到，其實只要填入其中 2 個就可以啦，分別是：縣市（區域別）與特約類別，在特約類別中選擇「藥局」後，按下開始查詢即可。

按下查詢後，就可以查到家中附近有哪些健保藥局可以前往購買口罩囉！

另外，之前工程師 Howard 所製作的「全台超商口罩」地圖，未來將全面改版為「藥局版」，在該地圖改版完成前，大家就先用上面的方法檔一下囉！

口罩實名制重點整理

1. 政府徵用的口罩，在民生方面，原先超商通路自明（4）日起停止販售。

2. 健保署兩天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，由郵差配送口罩至全國 6,505 家健保特約藥局，每家藥局每天配發 200 片成人口罩、50 片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。民眾自 2 月 6 日起，可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用 10 元購買 2 片口罩，7 天內不能重複購買。

3. 為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限 12 歲以下兒童健保卡購買。

4. 針對需要口罩之獨居長者以及身心障礙者，將要求地方政府社會局與衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。

傳送門：全台健保特約藥局地圖