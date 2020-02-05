口罩購買實名制將於明日 ( 2/6 ) 開跑，現在可以用 LINE 口罩哪裡買機器人來查詢附近藥局、口罩庫存狀況，甚至人人都能夠即時回報缺貨情形，在口罩數量有限的情況下，大家還是先加入這個機器人好友，可以快速查詢藥局、缺貨情形，明天起就能夠帶著健保卡到各大藥局購買囉，購買前先開啟機器人看看是否還有貨吧！你也可以這樣查：全台健保藥局地圖，買口罩拿健保卡購買、身分證最後一碼分流購買

首先加入 LINE 機器人「口罩哪裡買」好友 ( 文章最後方友好友連結，點擊就可以加入 )，加入好友後按下下方的「口罩哪裡買」按鈕。

然後點擊「GPS 搜尋」，看到地圖出現後，按下公開所在位置，把你目前所在位置資訊分享給機器人，讓機器人替你搜尋近的藥局。

地址分享給機器人後，就會立即出現附近藥局，依據距離的遠近做排序，有三種符號作為快速判斷的依據，「✓」代表沒有人回報缺貨，「!」代表有 1~3 人回報缺貨，「X」代表超過 3 人回報缺貨，基本上看到 X 就可以放棄前往，不過建議還是打個電話過去詢問會最準確。

若你前往該藥局，發現已經沒有口罩，可以按下「我要回報缺貨」來回報給網友們，這樣大家就不必在白跑一趟囉！

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