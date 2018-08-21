你有發現 LINE Points 過一段時間會自動不見嗎？這就是過期的意思啦！為了要防止先前集的點數化為烏有，趕快開啟「自動兌換」吧！ LINE 推出了可以自動將即將過期 LINE Points 在過期前轉換成可以購買貼圖的 LINE Coins ，而且是 1 : 2 的匯率，也就是說放著那些要過期的 LINE Points 不管，就可以輕鬆存錢買貼圖啦！！！而且其實 LINE Points 有分兩種點數，分別是「一般」與「限時」，你分得清楚嗎？往下看就知道囉！
△ 接下來點擊所上角的條橫線的選單圖示，進入右邊的畫面，點選「限時點數自動兌換設定」。
△ 目前預設都是「關閉」自動兌換，狀態按鈕顯示深紫色，點下去後就會變成「開啟」啦～開啟之後那些快要過期的 LINE Points 則會變成 LINE Coins，也就是買貼圖的代幣啦！
看到這裡，不知道你有沒有搞混 LINE Points（點數）與 LINE Coins （代幣）有什麼差別，其實兩種都是 LINE 提供的貨幣，以下簡單介紹一下：
△ LINE Points 和 LINE Coins 都可以在手機上使用，唯有 LINE Coins 網頁版無法使用。而 LINE Points 1 點可以換 2 個 LINE Coins ，也就是 30 點 LINE Points 同等於 60 個 LINE Coins，可以拿來買貼圖呦！
△ 想查看 LINE Points 什麼時候到期，可以進入 LINE Points 頁面，上方會顯示目前所擁有的點數，下面則會逐一顯示每次獲得的紀錄以及有效期限（橘框）。
△ LINE 有一點貼心的是可以讓我們查看有沒有快要到期的點數，我們可以點選限時點數，如果有一個月內到期的點數，就會顯示在這邊，這樣我們就要趕快用掉，以免化為烏有。
△ 那麼 LINE Points 可以用在哪裡呢？我們可以點選「使用」，往下滑之後就會看到可兌換的商品，小編我最常兌換的就是咖啡啦，除了咖啡，也可以兌換抵用在超商消費的金額，很方便！
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△ 至於 LINE Points「一般點數」與「限時點數」有什麼差別呢？「一般點數」的獲得管道是參加 LINE 活動，例如任務牆，「限時點數」則是與中國信託 「LINE Pay 卡」合作，凡使用這張卡以及這張卡附加的一卡通消費，就可以累積 LINE Points 點數。
開啟 LINE Points 點數自動兌換後，就不怕時間一到點數消失，也不用隨時跑去確認到期時間，而是可以變成 LINE Coins，就算額度不高也沒關係，積少成多，時間一到就可以買貼圖啦（誤）這樣講起來還真的是挺優惠的，有用中國信託 LINE Pay 卡的朋友，現在就就用力給他刷下去吧！不然使用他的一卡通功能也是可以集點的～小編準備要來買貼圖啦ＸＤ
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