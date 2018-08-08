LINE 新功能未對外公開，搶先手動開啟 「匿名截圖」 對話串，Po 到爆料公社更方便啦！

2018-08-08 03:02:17 9M87
LINE 新功能

LINE 對話有時候真的很精彩又欠分享給別人看，這時候該怎麼辦？用手機截圖是可以，但萬一對話串很長，豈不就要結很多張圖，而且還要編號，以免傳出去時亂了順序，但我想最麻煩的應該是把人名及頭像給馬掉。LINE 公司聽到用戶的心聲啦，LINE Labs（實驗室）就推出了「聊天畫面截圖」的功能，但因為此項功能尚未正式發表，畢竟是實驗室嘛～因此想要體驗此功能的用戶，必須自行手動在設定的地方開啟，之後就可以立即使用這項功能囉！請看以下步驟～


LINE 匿名截圖
△ 開啟手機版 LINE ，點擊右下角的「•••」，再點擊右上角的齒輪圖示進入設定，之後往下滑找到「LINE Labs」。

LINE 截圖隱私

△ 進入「LINE Labs」後，可以看到官方說明，表示這裡提供搶先試用尚未正式推出的新功能，因為還在實驗階段，因此隨時可能會停止試用～接著可以簡單看一下功能說明，之後開啟「聊天畫面截圖」就可以回到聊天視窗玩玩看啦！

LINE 截圖

△ 回到聊天視窗，長按你想開始截取的對話，叫出指令功能表，點選剛剛開啟的「截圖」功能，畫面就會變成右圖。

LINE長截圖

△ 啟動「截圖」後，聊天視窗中亮的地方表示會截取到，暗的地方則表示未截取，這時候只要手動點選結束的最後一句話，就可以將要截取的範圍決定好。

LINE截圖隱私

△ 「截圖」功能最厲害的地方就是還附加了「匿名」這個功能，可以自動幫我們把截取下來對話中的人名以及頭像變成數字，省去很多後製的時間及心力，超級無敵方便！之後按下「完成」就會變成右邊的畫面，可以選擇直接傳送到 LINE 的聊天室，或是儲存在手機相簿。

LINE 新功能

△ 搭噹！這就是我們剛剛的聊天室截圖啦～自動把視窗拼貼起來，可以算是無縫接軌，還把人名及頭像都以數字作為代替，輕鬆就可以沒有負擔的將聊天室內容用一張圖分享給其他人啦！

LINE 新功能

△ 剛剛的範例截取的感覺不夠長，再截一張吧！怎麼可以這麼方便～

LINE 新功能

△ 可是如果真的要截取很長的對話，建議還是分段，不然內容會變得很模糊～

以上就是這次 LINE 匿名截圖的功能啦，我覺得應該很多人都會用到吧，畢竟截圖抱怨還是日常生活中抒發的小小充電方式之一，但又要保有隱私空間的話，這功能真的是來的巧、來的妙，希望不會被河蟹，然後正式的推出這個功能讓廣大的用戶使用吧，未來在 FB 貼 LINE 對話視窗的貼文，有這樣子的隱私處理，真的便利很多！
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