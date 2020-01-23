還記得 LINE 每年過年都會推出的搶紅包活動嗎？今年過年 LINE 也推出了相關活動，不過不是搶紅包，而是「金鼠集好運集章卡活動」，每天共有 4 個任務可以執行，集點就有機會獲得 LINE POINTS 60點 ( 限量前 50,000 名 )，若過年沒有事情的話，每天打開 LINE 刷刷任務、賺賺 LINE POINTS 也不錯～

步驟一：好運章集點，每天最高集四點

每天都有 4 個任務，每完成一個都可集一個章，每天最多可集 4 格章。4 個任務分別為：

任務一：LINE貼圖 錢錢鼠不完：

進入LINE貼圖「錢錢鼠不完」活動頁，下滑頁面找尋並點擊「每日報到集好禮」按鈕，即可集 1 格好運章。

LINE GAME 來學院辦桌：

進入LINE GAME學院「來學院辦桌」活動頁，前往 LINE GAME 官方帳號，完成辦桌點菜任務，即可集 1 格好運章。

LINE購物 福袋戳戳樂：

進入LINE旅遊「走春求好籤」活動頁，點擊運勢籤按鈕抽中上上籤，即可集 1 格好運章。

LINE旅遊 走春求好籤：

進入LINE購物「福袋戳戳樂」活動頁，點擊福袋按鈕戳到幸運福袋，即可集 1 格好運章。

步驟二：收到 LINE 金屬集好運章

活動期間內完成各系列活動之指定任務，將透過「LINE 金鼠集好運」官方帳號發送獲得集章通知或好禮中獎通知。

步驟三：兌換好運禮

各階段集章獎勵好禮及累積集章數量：

⭐️集4章：LINE代幣5枚 (限量前1,300,000名)

⭐️集12章：LINE POINTS 3點 (限量前60,000名)

⭐️集20章：LINE POINTS 3點 (限量前60,000名)

⭐️集28章：LINE POINTS 60點 (限量前50,000名)

活動期間為 2020/01/21（二）10:00 ～ 2020/01/27（一）23:59，而符合收到好禮條件之用戶，亦須於 2020/01/28（二）23:59 前點擊「金鼠集好運集章卡」上之「立即兌換」兌換好禮，即可獲得指定好運章對應之好禮；每階段限量好禮以點選兌換之優先順序為準，兌完為止。逾期未完成者，視同放棄並自動取消資格。 各階段獎項兌換完畢後，集章卡獎兌換之按鈕將顯示「已額滿」；四階段獎項全數兌換完畢後，活動即會提前結束，並於集章卡獎項兌換之按鈕顯示「已額滿」，且於獎項兌換完畢後隔日透過「LINE 金鼠集好運」官方帳號發送額滿訊息通知。

馬上去集點：LINE 金鼠好運集章卡活動 （請用手機進入）