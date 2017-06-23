LINE 的服務全方面大突破，原本從手機的即時通訊服務（你也 LINE 了嗎？智慧型手機正夯的即時通訊App唷！），現在已經逐漸成為最夯的即時通訊軟體，Whatsapp 真的弱掉了～若你還沒有 LINE 就真的落後囉！PC 版本已經開始提供下載，包含了 Windows 與 Mac 版本，趕快下載來使用囉！
PC版本：http://line.naver.jp/zh-hant/
最新版本從設定當中可以設定成「單一視窗」或是傳統的「個別視窗」兩種模式囉！！！
v5.2.1
- 提高服務穩定度
- 修正細微錯誤並改善其他細節
v5.2.0
- 可只搜尋特定用戶所傳送的訊息。
- 聊天室內分享的所有照片、連結和檔案都可於同一視窗中查看。
- 聊天室視窗頂端新增了通知設定和搜尋的圖標 。
- 可直接於主選單中使用截取畫面功能。
- 截取畫面工具列中新增了複製功能。
- 貼圖視窗中新增了搜尋功能。
免安裝版：
LINEPortable 5.2.1.1458.7z（MediaFire下載）
LINEPortable 5.2.1.1458.7z（Rapidgator下載）
LINEPortable 5.2.1.1458.7z（ZippyShare下載）
LINEPortable 5.2.1.1458.7z（YunFile下載）
LINEPortable 5.2.1.1458.7z（本站下載）
檔案大小：58.70 MB
安裝版：
LineInst.exe（官方下載）
檔案大小：31.7 MB
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