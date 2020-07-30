LINE 電腦版是很多上班族不能缺少的，若是公司電腦鎖住了安裝軟體的權限，那麼用免安裝版就對了！最新 LINE PC 版本 6.2.0.2287 新上線了深色模式的面板，若是喜歡暗色系酷酷的黑灰色的話，現在就是可以改變風格的時刻。此外也支援可顯示於聊天室背景的動態「特效貼圖」，感覺 PC 版本的使用越來越讚囉！

開啟 LINE PC 版本之後，就會出現提示，只要在「設定 > 基本設定」就可以找到「螢幕顯示模式」來進行調整。

要先取消使系統設定的勾選，之後選取深色就會立刻生效唷！趕快要朋友們一起來升級吧！

免安裝版：

LINEPortable 6.2.0.2287.7z（GOOGLE下載）

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安裝版：

LineInst 6.2.0.2287.exe（GOOGLE下載）

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LineInst 6.2.0.2287.exe（MEGA下載）

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