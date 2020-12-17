LINE聊天室分類

LINE 訊息太雜亂了嗎？一下是官方帳號、群組、好友聊天視窗，全部混在一塊該怎麼辦？最近 LINE 先於手機版推出了「聊天室分類」功能，最近此功能也在 LINE 電腦版上線囉，而且比起手機版還更進階了，能夠自訂聊天室分類，相較手機更彈性，這邊小編替大家整理了關於 LINE 電腦版的「聊天室分類功能」常見的 9 大疑問，包含：如何自訂分類、如何變更分類排序、如何自訂分頁名稱等問題，如果你也有相關疑問，趕快在下方找找看是否有你要的解答吧。

聊天室分類是什麼？

LINE聊天室分類

使用者可透過「聊天室分類」功能將聊天室進行分類及管理，「聊天室分類」包含預設分類自訂分類

預設分類：
如上圖所示，LINE 依據聊天室種類自動進行分類。透過系統預設分類像是好友、群組、官方帳號、社群等，即不須再手動個別建立及設定分類，適合持有大量聊天室的用戶使用。

自訂分類：
可依照需求自行建立「家人」或「工作」等分類來管理聊天室。建立自訂分類的操作方法，請參閱以下常見問題。

如何建立自訂分類？

LINE聊天室自訂分類

首先點擊聊天室分類分頁右側的編輯鍵，接著點擊「＋」按鈕。

LINE聊天室分類

LINE聊天室分類

最後輸入分類名稱後，點擊「建立」就完成囉。（PS 最多可建立10個自訂分類）

如何變更聊天室分類的分頁排序？

LINE變更聊天室分類排序

點擊聊天室分類分頁右側的編輯鍵，然後以滑鼠點住想變更順序的分頁後，拖曳至希望排列的位置即可。

如何變更自訂分類的名稱？

LINE變更自訂分類名稱

於希望變更分類名稱的分頁上方點擊右鍵，然後點擊「變更分類名稱」，輸入新的分類名稱就完成囉。

如何於分類內新增聊天室？

LINE聊天室分類內新增聊天室

於希望新增聊天室的分頁上方點擊右鍵，點擊「新增聊天室」，選擇希望新增的聊天室後，點擊「新增」即可完成，每個分類內最多可加入 100 個聊天室。 

如何將聊天室移動至其他分類？

LINE聊天室移動至其他分類

用滑鼠點住希望移動的聊天室後，拖曳至目標的分類，於希望移動的聊天室上方點擊右鍵後，依序點選「移往其他分類」＞目標的分類名稱。

如何將自訂分類內的聊天室移動至預設分類？

LINE聊天室預設分類

於希望移動聊天室的分頁上方點擊右鍵，點擊「移除聊天室」，選擇希望移動的聊天室後，點擊「移除」，若聊天室移除後導致分類內未加入任何聊天室，該分頁將不再顯示。

如何刪除自訂分類？

LINE聊天室分類

於希望刪除的分頁上方點擊右鍵，點擊「刪除分類」。刪除的分類內所加入的聊天室，將自動移至預設分類，若希望關閉聊天室分類功能，請繼續往下看。

如何開啟或關閉聊天室分類功能？

LINE聊天室分類

依序點擊「...」圖示＞「設定」，然後點擊「聊天」，於聊天室分類項目內勾選或取消「啟用「聊天室分類」功能」，關閉聊天室分類功能後，原本使用中的分類將全數刪除。

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