LINE 你最常用的功能是什麼？LINE 於 12/7 公布台灣使用者最愛的前 10 大功能 LINE 小技巧，來看看這些功能裡面，有沒有你還不會用的？甚至是不知道的？還不會知道的功能趕快學起來，搞不好一不小心也會變成你最常用的 LINE 功能喔，以下從第十名開始排列，趕快看看第一名 LINE 功能你是否有用過吧？

Top 10 @ALL 全部標註

上線就引起眾多用戶討論的 @ALL 功能也榜上有名！一次標註整個群組的人，很適合發布公告時使用，此外，「標註」相關的提醒為預設開啟，用戶可隨時在設定中開啟或關閉。

Top 9 LINE Bank 帳戶餘額快點查



透過「LINE Bank 帳戶餘額快點查」功能，LINE Bank 用戶可一鍵喚起使用頻率最高的「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」等具有社交性質的金融服務。啟用後，在 LINE App「錢包」帳戶餘額查詢處，可快速查看在 LINE Bank 的主帳戶可用餘額。

Top 8 LINE 社群管理員功能「強制退出」優化

LINE 社群上有各式各樣的有趣話題，吸引同好群聊之際，也難免有不速之客濫發分享不相關廣告打壞大家的聊天興致，還讓社群管理員心很累。這個功能讓社群管理員可以設定黑名單，被設定黑名單的用戶，即使換了暱稱也無法再加入同一社群，讓管理員減輕負擔，也增加聊天品質。

Top 7 貼圖與表情貼可拖曳排序

此功能完全是貼圖跟表情貼的富翁的福音！以往只能在手機版本調整貼圖與表情貼的排序，現在電腦版也可以讓自己愛用的款式排序在比較顯眼之處了。

Top 6 全螢幕熊大生日特效

每個人一年裡最期待的一天應該就是自己的生日了吧！在值得慶祝的這一天，LINE 也為每位用戶送上最誠摯的祝福，生日當天即可在主頁看到全螢幕的熊大幫您慶生。未來 LINE 也會持續在主頁推出更豐富且充滿節日氛圍的特效，與大家一同慶祝！

Top 5 LINE 發票管家

今年的重量級新功能 LINE 發票管家，一推出就受到用戶的熱烈喜愛，不用額外下載應用程式，透過 LINE 就能掃描發票自動對獎、掌握發票明細、查看消費分析，與使用條碼載具，還有最令人期待的每月發票賓果遊戲，只要發票末兩碼有中、連成一條線就能再得好禮。

Top 4 選擇並複製

長按訊息即可「選擇並複製」部分文字。這項使用頻次很高的便利小功能廣受喜愛，即便還是有喜歡複製全部文字，貼上後再編輯的另一派，但兩邊可以說是不相上下。現在兩種複製方式都有，讓用戶不管是哪一派都能使用超順手。

Top 3 以行動條碼移動帳號

換機的步驟不容易記住嗎？現在用新舊手機互相掃描行動條碼即可換機，不用輸入 LINE 密碼或任何資訊，跨系統也適用。這個換機方式除了適用於「手機號碼不變，換新手機」外，也適用於「換新手機號碼也換新手機」的用戶。

Top 2 備份啟用碼

遇到臨時狀況，像是手機故障或遺失時，可以藉由先前建立的「備份啟用碼」，在新手機復原最近 14 天的聊天記錄。即使是跨系統的新手機，也可復原 2 週聊天記錄。

Top 1 安全通報

LINE 安全通報提供便捷快速的狀態回報方式，不需打字，點選按鍵即可在緊急災難發生時，透過 LINE 立即回報自己的安全狀況，也能快速查看家人好友們目前回報的狀態，減少無法即時聯繫的焦慮。LINE 於 918 花東地區頻繁發生規模 5 以上地震期間，正式啟動此服務，全台累積多達 1,500 萬名用戶曾瀏覽親友通報狀態。