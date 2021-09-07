LINE 群組 社群

每次建立 LINE 群組的時候，總是不小心開成「多人聊天室」？LINE 群組 & 多人聊天室到底怎麼開才不會建立錯？最近 LINE 官方終於推出更新，將 LINE 群組 & 多人聊天室整合起來啦，簡單來說未來只有「群組」，沒有「多人聊天室囉」，而且邀請好友後能夠「自動加入」，不需要等朋友加入就可以開始聊天，細節上還有哪些不同呢？趕快一起來看看吧。

以前要把朋友、同事拉到同一個群組裡面，有時候總會不小心開成「多人聊天室」，「多人聊天室」沒有記事本、相簿等功能，所以要重新拉成正確的「群組」才可以，最近 LINE 終於整合這兩個讓人容易混淆的功能啦。


LINE 群組 & 多人聊天整合前後差異

LINE 群組 社群

1. 用戶建立群組時，若開啟「用戶自動加入」，被邀請的群組成員可直接加入群組聊天；若關閉「用戶自動加入」則是要等成員按參加，進入群組後才可開始對話。

＊「用戶自動加入」：在建立群組時，此選項為預設開啟。若關閉「用戶自動加入」選項，針對該群組則無法再選擇開啟喔！

2. 建立已擁有相同成員的群組時，系統會提醒已存在的群組或聊天室，用戶可選擇建立新群組或沿用。

3. 先前已建立的多人聊天室或群組不受影響，仍可使用；但無法轉換成新規格。

過往的多人聊天室沒有群組功能可以使用（像是相簿、記事本等）；整合後，只要是建立群組，都可以使用群組功能，也可以命名群組名稱，方便紀錄又一目瞭然！

手機版 - 如何建立新群組？

LINE 群組 記事本

建立群組的入口有兩種，一個是在主頁點選頭貼旁邊「加入好友」圖示，第二種就是在聊天頁面點選右上角建立。

LINE 群組 相簿

選擇「聊天室」或「群組」都可以。

LINE 群組 自動加入

選擇您想加入的成員後，按下一步

LINE 群組 社群

可以選擇開啟「用戶自動加入」對方不需按參加，即可直接加入群組（一旦關閉，則無法在此群組中開啟）

LINE 群組 社群
這樣群組就建立完成啦。將來若再次建立擁有相同群組的成員，就會跳出提醒視窗，用戶可以自行選擇要再建一個新群組或是沿用舊的群組。

電腦版 - 如何建立新群組？

LINE 多人聊天室

電腦版建立群組的流程也一樣喔，可以點選右下角的「＋」選擇群組，也可以點選左邊第三個人像圖示。

LINE 群組

一樣可以選擇是否開啟「用戶自動加入」，成員就能直接進入群組。

LINE 多人聊天室 記事本

如果關閉「用戶自動加入」則會跳出提醒視窗，提醒若關閉此設定，在群組內則無法再次打開囉！

LINE 多人聊天室 相簿

將來若再次建立擁有相同群組的成員，就會跳出提醒視窗，用戶可以自行選擇要再建一個新群組或是沿用舊的群組。

目前適用 LINE 版本

全新整合功能適用於 iOS LINE 11.15.0（含）以上版本，若不確定 LINE 版本，可直接更新至最新。Android系統與LINE電腦版將於後續陸續釋出。

群組有人數限制嗎？

若是在建立群組時，開啟「用戶自動加入」，該群組的人數限制 100 人；若關閉「用戶自動加入」則該群組的人數限制則 500 人。若想加入第 101 位成員時，就會需要關閉『用戶自動加入』這個選項。

我還可以建立多人聊天室嗎？

這次整合上線後，無法建立以往多人聊天室。但您可以創立群組時開啟「用戶自動加入」，除了使用方式與多人聊天室相同，更多了群組的功能可以使用，利用相簿與記事本保存精彩的事物吧！

建立完群組後，可以把「用戶自動加入」這個選項關掉嗎？

可以隨時調整喔！在群組聊天頁面右上角「 ≡ 」> 其他設定 > 用戶自動加入 > 改為關閉

原本建立群組時選擇關閉「用戶自動加入」，還可以再打開嗎？

不行喔；一但建立群組時關閉「用戶自動加入」，則無法改再調整囉。若想建立超過 100 位成員的群組，請務必在一開始設定時就打開「用戶自動加入」的選項喔！

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