在家上班、上學的人數越來越多，視訊工具的選擇也成為大家的困擾，到底該用哪一款好呢？最近 LINE 因應 WFH 需求，推出「LINE會議室」全新功能，能夠直接「用連結加入會議室」，解決了以往的問題，就算不在同個群組裡面，也能快速加入 LINE 視訊會議，只要有 LINE 的朋友就能夠透過連結加入視訊。新版本的 LINE PC 版本也支援了會議室功能：LINE PC 電腦免安裝版 7.0.0.2546 改善視訊通話功能、分享螢幕畫面功能、更好的通話品質與支援 LINE會議室功能



LINE會議室有哪些功能？

有會議連結就可參加會議

非同一群組，點擊會議連結後能立即開會

每個人最多可以建立 30 個會議室

每一個會議室連結的有效期限最長為 90 天

每場會議裡的人數限制為 500 人

開啟會議室後，會出現一個即時的會議聊天室，與會者也可以用文字溝通；當您離開會議室後，會議聊天室則會消失。再次開啟同一個會議時，則會開啟新的會議聊天室（*臨時聊天室若有重要內容，記得結束會議前，也就是最後一個人離開視訊時，要另存起來喔！）

手機如何建立 LINE 會議室？

LINE「聊天」頁面的右上角，會看到出現一個新的攝影機圖示，這個就是「LINE會議室」入口，點選「建立會議室」，就可以馬上建立一個 LINE 會議室啦。

如果沒有看到 LINE 會議室按鈕，請確認手機 LINE 版本在 10.13.0 以上。

LINE 視訊通話原本就有的實用功能，像是分享螢幕畫面（可以方便投影會議簡報）、模糊背景或替換自己喜歡的虛擬背景、可愛的濾鏡與特效等，使用 LINE 會議室進行視訊時也都能使用。

電腦如何建立 LINE 會議室？

電腦版的 LINE 會議室同樣可以在聊天頁籤裡面找到，Windows 和 Mac 的用戶，請確認電腦 LINE 版本為 6.2 以上就可以看到全新功能。

在視訊會議下方會看到一排功能列表，分別是複製或分享 LINE 會議室連結 / 麥克風開關 / 視訊鏡頭開關 / 特效 / 分享螢幕或共賞 YouTube，可以根據需求隨時調整。

進入會議室後，最特別的是會出現一個即時的會議聊天室！讓與會者除了視訊通話外，也可以用文字溝通、傳送檔案和照片等等。不過特別需要注意，當您離開會議室後，會議聊天室也會跟著消失，連記事本的內容都會消失喔！所以如果有特別重要的內容，記得要隨手先存起來，或是在最後一個人離開會議前存起來。存起來的方式也可以多加利用LINE的Keep，或是長截圖功能。

在開會時，若遇到有成員出現不當發言或行為，想要檢舉的話，可點選視訊畫面左上方的會議室設定，進入後點「檢舉」並選擇想檢舉的成員和理由，系統就會發送檢舉通知到LINE會議室管理團隊處理。另一個檢舉方法是在視訊畫面中，「長按」想檢舉成員的畫面即可。檢舉後，可以選擇是否將該成員從這個會議中移除。

常見問題

Q：如果我是會議中途加入的，看得見會議聊天室前面的內容嗎？

Ａ：無法。如果您是中途才加入，例如會議進行 5 分鐘後才進來，這 5 分鐘在會議聊天室中傳的訊息，就看不見。

Ｑ：LINE 會議室只能在 LINE 裡面點開嗎？如果我在 LINE 以外的地方點開也進來的嗎？

Ａ：只要手機或電腦上，先安裝有 LINE 應用程式，然後點擊 LINE 會議室連結，就會喚起LINE，並直接開啟會議。

Q：為什麼我在 LINE 社群裡，沒辦法分享 LINE 會議室的連結呢？

Ａ：LINE 會議室是以您在 LINE 裡所設定的姓名和個人圖片來顯示，而 LINE 社群則是以匿名方式讓大家交流共同的興趣或話題，因此目前不開放在 LINE 社群內分享 LINE 會議室網址喔～

Ｑ：有沒有推薦 LINE 會議室使用的情境呀？我只想到開會耶...

Ａ：只要對方有 LINE，就很適合喔！像最近因為疫情在家，許多人都會開始跟著老師的線上課程健身、運動，也非常推薦使用 LINE 會議室功能喔！而且網址可以持續 90 天，不用每上一次課就生成一次網址，真的非常方便！還有，因為疫情見不到的朋友們，也別忘了可以利用 LINE 會議室聯繫感情，生日時還可以舉辦線上生日會呢！

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