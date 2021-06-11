LINE 會議室功能教學

在家上班、上學的人數越來越多，視訊工具的選擇也成為大家的困擾，到底該用哪一款好呢？最近 LINE 因應 WFH 需求，推出「LINE會議室」全新功能，能夠直接「用連結加入會議室」，解決了以往的問題，就算不在同個群組裡面，也能快速加入 LINE 視訊會議，只要有 LINE 的朋友就能夠透過連結加入視訊。新版本的 LINE PC 版本也支援了會議室功能：LINE PC 電腦免安裝版 7.0.0.2546 改善視訊通話功能、分享螢幕畫面功能、更好的通話品質與支援 LINE會議室功能


LINE會議室有哪些功能？

  • 有會議連結就可參加會議
  • 非同一群組，點擊會議連結後能立即開會
  • 每個人最多可以建立 30 個會議室
  • 每一個會議室連結的有效期限最長為 90 天
  • 每場會議裡的人數限制為 500 人 
  • 開啟會議室後，會出現一個即時的會議聊天室，與會者也可以用文字溝通；當您離開會議室後，會議聊天室則會消失。再次開啟同一個會議時，則會開啟新的會議聊天室（*臨時聊天室若有重要內容，記得結束會議前，也就是最後一個人離開視訊時，要另存起來喔！）

手機如何建立 LINE 會議室？

LINE 會議室怎麼開

LINE「聊天」頁面的右上角，會看到出現一個新的攝影機圖示，這個就是「LINE會議室」入口，點選「建立會議室」，就可以馬上建立一個 LINE 會議室啦。

如果沒有看到 LINE 會議室按鈕，請確認手機 LINE 版本在 10.13.0 以上。

LINE 會議室 教學

LINE 視訊通話原本就有的實用功能，像是分享螢幕畫面（可以方便投影會議簡報）、模糊背景或替換自己喜歡的虛擬背景、可愛的濾鏡與特效等，使用 LINE 會議室進行視訊時也都能使用。

電腦如何建立 LINE 會議室？

LINE 會議室電腦怎麼開

電腦版的 LINE 會議室同樣可以在聊天頁籤裡面找到，Windows 和 Mac 的用戶，請確認電腦 LINE 版本為 6.2 以上就可以看到全新功能。

LINE 會議室功能

在視訊會議下方會看到一排功能列表，分別是複製或分享 LINE 會議室連結 / 麥克風開關 / 視訊鏡頭開關 / 特效 / 分享螢幕或共賞 YouTube，可以根據需求隨時調整。

進入會議室後，最特別的是會出現一個即時的會議聊天室！讓與會者除了視訊通話外，也可以用文字溝通、傳送檔案和照片等等。不過特別需要注意，當您離開會議室後，會議聊天室也會跟著消失，連記事本的內容都會消失喔！所以如果有特別重要的內容，記得要隨手先存起來，或是在最後一個人離開會議前存起來。存起來的方式也可以多加利用LINE的Keep，或是長截圖功能。

LINE 會議室檢舉

在開會時，若遇到有成員出現不當發言或行為，想要檢舉的話，可點選視訊畫面左上方的會議室設定，進入後點「檢舉」並選擇想檢舉的成員和理由，系統就會發送檢舉通知到LINE會議室管理團隊處理。另一個檢舉方法是在視訊畫面中，「長按」想檢舉成員的畫面即可。檢舉後，可以選擇是否將該成員從這個會議中移除。

常見問題

Q：如果我是會議中途加入的，看得見會議聊天室前面的內容嗎？
Ａ：無法。如果您是中途才加入，例如會議進行 5 分鐘後才進來，這 5 分鐘在會議聊天室中傳的訊息，就看不見。

Ｑ：LINE 會議室只能在 LINE 裡面點開嗎？如果我在 LINE 以外的地方點開也進來的嗎？
Ａ：只要手機或電腦上，先安裝有 LINE 應用程式，然後點擊 LINE 會議室連結，就會喚起LINE，並直接開啟會議。

Q：為什麼我在 LINE 社群裡，沒辦法分享 LINE 會議室的連結呢？
Ａ：LINE 會議室是以您在 LINE 裡所設定的姓名和個人圖片來顯示，而 LINE 社群則是以匿名方式讓大家交流共同的興趣或話題，因此目前不開放在 LINE 社群內分享 LINE 會議室網址喔～

Ｑ：有沒有推薦 LINE 會議室使用的情境呀？我只想到開會耶...
Ａ：只要對方有 LINE，就很適合喔！像最近因為疫情在家，許多人都會開始跟著老師的線上課程健身、運動，也非常推薦使用 LINE 會議室功能喔！而且網址可以持續 90 天，不用每上一次課就生成一次網址，真的非常方便！還有，因為疫情見不到的朋友們，也別忘了可以利用 LINE 會議室聯繫感情，生日時還可以舉辦線上生日會呢！

LINE 電腦最新免安裝版：
LINEPortable 7.0.0.2546.7z（GOOGLE下載）
LINEPortable 7.0.0.2546.7z（1DRV下載）
LINEPortable 7.0.0.2546.7z（MEDIAFIRE下載）
LINEPortable 7.0.0.2546.7z（RAPIDGATOR下載）
LINEPortable 7.0.0.2546.7z（MEGA下載）
檔案大小：95.13 MB

LINE 會議室在家上班 / 上學都能用，功能及使用教學一次看懂 相關文章

    li

訪客留言

LINE 會議室在家上班 / 上學都能用，功能及使用教學一次看懂 參考資料

開會不用建群組！全新功能「LINE會議室」點連結就加入，虛擬人物、背景特效超方便 | 食尚玩家
1 天前 · 竟比六合夜市還難撐！高雄打卡夯點「瑞豐夜市」7月將熄燈，30年來最慘撐不下去了 隨著第三級警戒延長，在家上班、上學的視訊需求變多，LINE特別推出全新「LINE會議室」功能，讓你免建群組、拉人進群組又退出，只要點選連結就可以即刻加入，方便又實用！ ...
有連結就能視訊！LINE會議室登場 最多容納500人
2 天前 · 疫情讓越來越多人在家上班、上學，對於視訊會議的需求也不斷提高。LINE今（8）日宣布，LINE視訊通話中的新功能「LINE會議室」於今日上午10點開始 ...
【LINE視訊會議】LINE電腦桌機版新功能！視訊通話同時可分享螢幕畫面、翻譯圖片、編輯圖片 | 奇奇筆記
2020/2/24 · LINE的電腦版終於更新啦！這次官方推出的更新版有新增好幾項功能，其中有一項「 視訊會議功能 」對於現在武漢肺炎的情況算是很有幫助的，大家在家上班的話可以透過視訊功能來跟對方開會、做簡報會議等等，還有螢幕方享、濾鏡效果、即時翻譯照片、截圖編輯等更多LIN ...
LINE搶進視訊會議市場 宣布在台推出會議室功能
2 天前 · 疫情讓越來越多人在家上班、上學，對於視訊會議的需求也不斷提高。LINE今（8）日宣布，LINE視訊通話中的新功能「LINE會議室」於今日上午10點開始 ...
點連結直接線上開會 「LINE會議室」新功能連阿嬤都會Con-call ｜ 蘋果新聞網 ｜ 蘋果日報
2 天前 · 建立LINE會議室連結只需3步驟，在手機LINE的「聊天」頁面右上角，可看到新增的攝影機小圖示，點選後設定「會議名稱」，就能得到會議連結，只要把連結傳給要參與的人即可，在LINE電腦板主選單也有新增會議室圖示，點下去就能建立會議。 ...
LINE使用秘笈大公開：WFH也可以高效率溝通！ : LINE台灣 ...
2021年5月31日 — 雖然少了面對面的直接相處，但是您仍可以使用LINE提高溝通及工作的 ... 拉近人與人之間的距離呀 ）一起來看看WFH可以使用哪些推薦密技吧！ ... 這時就可以善用LINE視訊裡面的「分享螢幕畫面」功能。 ... 因為疫情的關係，除了在家上班外，​許多學校也採用在家上學。 ... 安心使用教學」カテゴリの最新記事.
『 LINE 會議室 』新功能上線！不用建立群組就能直接加入會議，和視訊通話一樣可設定模糊背景、套用濾鏡和 ...
1 天前 · 如何建立／加入 LINE 會議室（手機版） 確認 LINE 手機版本更新至 10.13 以上後，可以在「聊天」頁面的右上方點選「攝影機」圖示，接著再點選 ...
視訊通話新功能「LINE會議室」登場 簡單3步驟馬上建立 | 史塔夫科技事務所
2021/6/8 · LINE今（8）日宣布，LINE視訊通話中的新功能「LINE會議室」於今日上午10點開始陸續在台灣釋出，適用於LINE iOS、Android，與電腦版，最大特色就是不需先有群組，只要手機與電腦安裝有LINE應用程式，就能透過連結就能邀請對方加入會議。 如何建立LINE ... ...
全國大停課！台北市的「酷課雲」怎麼用？還有哪些線上教學 ...
2021年5月18日 — 台北市昨日宣布停課，改用「酷課雲」系統進行線上教學，不過今日 ... 請各校透過LINE、FB、email、公佈欄提供其他直播教室網址，並請使用者 ... 規定一次看懂. 酷課雲為了因應在家上課的人潮，也設置了「防疫不停學專區」，內有如何登入、​如何操作等教學懶人包，讓家長、學童、老師都能快速因應調整。
LINE 新增「會議室」功能，在家工作也能開視訊會議 - 第1頁 - 手機軟體綜合區討論區 - ePrice 行動版
2021/6/8 · 建立一個 LINE 會議室的連結非常簡單，手機版本在 LINE 中的「聊天」頁面右上角，會看到新增的攝影機小圖示（在原本視訊通話的電話小圖示旁邊），點選下去後，設定完會議名稱後就可馬上得到會議連結，接著就能把連結 LINE 給對方，或是加到行事曆上。 ...