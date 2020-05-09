LINE社群

LINE 將推出全新「社群」功能，簡單來說就是「群組」加強版的，最多可容納 5000 人、使用者可在不同「社群」設定不同暱稱及照片、「社群」管理員可任命共同管理者、有三種加入「社群」的方式、可看到未加入前的內容等。LINE「社群」功能將於 5/13 進行第一階段針對少部分使用者進行測試，6 月底正式開放。

LINE 社群、群組哪裡不同？

  LINE 群組 LINE 社群
人數上限 500 5000
管理員 x
加入方式 成員邀請 三種加入方式
1 「公開」
2「輸入參加密碼」
3「管理員核准」
加入後可閱讀先前訊息 x
不同聊天室
設定不同暱稱、大頭貼		 x
點對點加密 x
(公開網路聊天室)
溝通內容限制 訊息加密最高隱私 1 須遵守 LINE 社群守則
2 需透過人工智慧過濾違規內容
3 管理員可設定要過濾的關鍵字
文字訊息備份 x
(但可匯出文字聊天紀錄)
檔案期限 不能傳檔案
相簿 x
記事本
(管理員可決定是否開放)
置頂公告
(管理員可決定是否開放)
訊息收回
(管理員可決定是否開放)
邀請機器人加入 限定 2 種機器人
(垃圾訊息過濾機器人、翻譯機器人)
系統訊息

＊關於機器人：
(1) 垃圾訊息過濾器：
管理員可針對自己的社群，設定限制用語。
每組「限制用語」可設定 2~20 字。
共可以設定 200 組「限制用語」
還可以設定系統要自動刪除「只有」限制用語的訊息，或刪除「包含」限制用語的訊息。

(2) 翻譯機器人：共有 20 種，一次只能選一個。

LINE 社群還有哪些功能？

翻群防止

LINE社群

LINE 社群的創建者為管理員，管理員可以設定成員權限，並且可設定共同管理員。如果不是管理員，或被授權的共同管理員，將無法強制退出其他成員，或任意解散社群。

最多5千人即時群聊

LINE社群人數

500人的群組老是不夠用嗎？ LINE社群將實現最多 5,000 人同時群聊的需求！

自定社群暱稱，輕鬆切換身份

LINE社群人數

在每個LINE社群，都可以設定自己在這個社群專用的個人檔案照片與暱稱，無論是想要展現幽默與創意，或是希望更符合參與該社群的身份都可以。設定後也可以隨時編輯修改。

3 種不同的加入方式，由管理員自由設定。

LINE社群功能

(1) 向所有人公開：任何人都可以直接加入。
(2) 須輸入參加密碼：成員加入 LINE 社群聊天室時，須填寫正確密碼，密碼由管理員自主設定。
(3) 須管理員核准：管理員可設置一個提問，要求加入成員回覆，回覆後等管理員核准就能加入。

新加入者，可看到之前的聊天內容

LINE社群及群差在哪

發現有興趣的社群，後悔太晚加入怎麼辦？別擔心，新加入一個 LINE 社群的時候，最多可往前瀏覽過去 6 個月的聊天內容。

管理員、共同管理員、成員權限比較

每個社群只會有 1 位管理員，管理員可以設定最多 100 位共同管理員。

  管理員 共同管理員 一般成員
將一則記事本設為重要貼文 須管理員授權

 需管理員授權
將一則聊天訊息設為置頂公告 需管理員授權
刪除訊息及記事本 x
變更參與人數上限 x
強制退出成員 x
建立活動 需管理員授權
刪除活動 x
加入或移除翻譯機器人 需管理員授權
建立投票 需管理員授權
刪除投票 x

(1) 當管理員退出社群：
如果管理員自己已經是此社群中的最後一個人，當自己退出時，此社群就自動消失。
如果管理員退出社群時，社群中還有其他成員在，系統會自動指派管理員身份給「最早」成為「共同管理員」的成員。

(2) 當管理員LINE帳號失效或權限被暫停的時候
管理員的身份，系統會自動指派給「最早」成為「共同管理員」的成員。
如果沒有設定共同管理員，系統會自動指派給「最早」加入這個社群的成員。

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（ 歡迎社群分享。但全文轉載請來信詢問，禁止修改上述內文，禁止商業使用，並且必須註明來自電腦玩物原創作者 esor huang 異塵行者，及附上原文連結：既然用 LINE 討論要事，起碼還可以學會這 11 個訊息管理技巧）
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