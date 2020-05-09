LINE 將推出全新「社群」功能，簡單來說就是「群組」加強版的，最多可容納 5000 人、使用者可在不同「社群」設定不同暱稱及照片、「社群」管理員可任命共同管理者、有三種加入「社群」的方式、可看到未加入前的內容等。LINE「社群」功能將於 5/13 進行第一階段針對少部分使用者進行測試，6 月底正式開放。
LINE 社群、群組哪裡不同？
|LINE 群組
|LINE 社群
|人數上限
|500
|5000
|管理員
|x
|√
|加入方式
|成員邀請
|三種加入方式
1 「公開」
2「輸入參加密碼」
3「管理員核准」
|加入後可閱讀先前訊息
|x
|√
|不同聊天室
設定不同暱稱、大頭貼
|x
|√
|點對點加密
|√
|x
(公開網路聊天室)
|溝通內容限制
|訊息加密最高隱私
|1 須遵守 LINE 社群守則
2 需透過人工智慧過濾違規內容
3 管理員可設定要過濾的關鍵字
|文字訊息備份
|√
|x
(但可匯出文字聊天紀錄)
|檔案期限
|√
|不能傳檔案
|相簿
|√
|x
|記事本
|√
|√
(管理員可決定是否開放)
|置頂公告
|√
|√
(管理員可決定是否開放)
|訊息收回
|√
|√
(管理員可決定是否開放)
|邀請機器人加入
|√
|限定 2 種機器人
(垃圾訊息過濾機器人、翻譯機器人)
|系統訊息
|√
|√
＊關於機器人：
(1) 垃圾訊息過濾器：
管理員可針對自己的社群，設定限制用語。
每組「限制用語」可設定 2~20 字。
共可以設定 200 組「限制用語」
還可以設定系統要自動刪除「只有」限制用語的訊息，或刪除「包含」限制用語的訊息。
(2) 翻譯機器人：共有 20 種，一次只能選一個。
LINE 社群還有哪些功能？
翻群防止
LINE 社群的創建者為管理員，管理員可以設定成員權限，並且可設定共同管理員。如果不是管理員，或被授權的共同管理員，將無法強制退出其他成員，或任意解散社群。
最多5千人即時群聊
500人的群組老是不夠用嗎？ LINE社群將實現最多 5,000 人同時群聊的需求！
自定社群暱稱，輕鬆切換身份
在每個LINE社群，都可以設定自己在這個社群專用的個人檔案照片與暱稱，無論是想要展現幽默與創意，或是希望更符合參與該社群的身份都可以。設定後也可以隨時編輯修改。
3 種不同的加入方式，由管理員自由設定。
(1) 向所有人公開：任何人都可以直接加入。
(2) 須輸入參加密碼：成員加入 LINE 社群聊天室時，須填寫正確密碼，密碼由管理員自主設定。
(3) 須管理員核准：管理員可設置一個提問，要求加入成員回覆，回覆後等管理員核准就能加入。
新加入者，可看到之前的聊天內容
發現有興趣的社群，後悔太晚加入怎麼辦？別擔心，新加入一個 LINE 社群的時候，最多可往前瀏覽過去 6 個月的聊天內容。
管理員、共同管理員、成員權限比較
每個社群只會有 1 位管理員，管理員可以設定最多 100 位共同管理員。
|管理員
|共同管理員
|一般成員
|將一則記事本設為重要貼文
|√
|須管理員授權
|需管理員授權
|將一則聊天訊息設為置頂公告
|需管理員授權
|刪除訊息及記事本
|x
|變更參與人數上限
|x
|強制退出成員
|x
|建立活動
|需管理員授權
|刪除活動
|x
|加入或移除翻譯機器人
|需管理員授權
|建立投票
|需管理員授權
|刪除投票
|x
(1) 當管理員退出社群：
如果管理員自己已經是此社群中的最後一個人，當自己退出時，此社群就自動消失。
如果管理員退出社群時，社群中還有其他成員在，系統會自動指派管理員身份給「最早」成為「共同管理員」的成員。
(2) 當管理員LINE帳號失效或權限被暫停的時候
管理員的身份，系統會自動指派給「最早」成為「共同管理員」的成員。
如果沒有設定共同管理員，系統會自動指派給「最早」加入這個社群的成員。