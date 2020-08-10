大家使用電腦一定常常會輸入一些重複的資訊，譬如說電子郵件帳號、電話、住址與網址等等，每次都一直輸入真的很麻煩，這時候可以試試看 QuickTextPaste 這款超級便利的工具，能將預設所輸入好的資訊快速貼上，就像使用一般快捷鍵一樣，不過變成剪貼簿的貼上功能，個人覺得頗實用的唷！此外還加了指令與字串輸入的功能，更是替這款工具加分不少。
在 Text 的內容中加入常常使用的文字，若是文字前加上「run:」後面就可以接上應用程式的執行檔，Menu-Text 中填入選單的名字，之後透過快速鍵執行時就會跳出選單，再透過滑鼠去點選就可以了。
若是文字前加上「charmap:」，後面以逗點隔開每個符號或文字段落，也能夠變成選單的方式來輸入，若是常常需要輸入相同的文字，這工具會幫助很大唷！
http://www.softwareok.com/?seite=Microsoft/QuickTextPaste
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