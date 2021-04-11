電腦使用一段時間之後，個人的檔案會越來越多，不管是專案、作業或是圖片等等，一個一個的檔案與資料夾一定是迅速成長，要快速找檔案除了確實做好目錄結構分類之外，也可以依靠電腦內的搜尋功能，自從使用Windows 7以來，我覺得內建的搜尋速度已經比XP提升了不少，不過還是有很多專業的搜尋軟體，可以更加的提升搜尋速度，若是有常常搜尋檔案的需求，可以試試看【Quick Search】這一款蒐尋軟體，搜尋速度不但不差，而且可以依照檔案類型進行分類，更可以自訂特殊的檔案類型，尋找檔案要快狠準還是需要軟體輔助的。
Quick Search可以快速地針對關鍵字搜尋檔案，是針對所有的硬碟進行搜尋，不過似乎不支援網路硬碟；隨打即找的顯示搜尋結果，並且號稱占用極低的系統資源。軟體內可以自己設定「Category」檔案分類，預設已經將常用的文件、圖片、影片與音樂的副檔名分類，搜尋之後可以再依照左側的選單來區別，的確是比系統內建的搜尋功能更加方便。
（可以切換為Full Mode）
http://www.glarysoft.com/products/utilities/quick-search/
免安裝版：
Quick Search 5.35.1.132.7z（GOOGLE下載）
Quick Search 5.35.1.132.7z（1DRV下載）
Quick Search 5.35.1.132.7z（MEDIAFIRE下載）
Quick Search 5.35.1.132.7z（RAPIDGATOR下載）
Quick Search 5.35.1.132.7z（MEGA下載）
檔案大小：5.23 MB