為什麼會有檔案救援軟體？就是因為當你刪除檔案的時候，檔案並非徹底的從硬碟裡刪除，只有刪除檔案表頭的資訊，所以可以透過救援軟體來找回，很多人明明刪去的東西可以被復原，就是這道理！所以「徹底刪除」檔案是一個技術，DoYourData Super Eraser 可以徹底抹除原本檔案所佔據的硬碟空間，讓救援軟體連個蛛絲馬跡都找不到，更進階的功能還有整顆硬碟、磁區的徹底抹除，以及未使用空間的抹除，若是很在意資料隱私，刪除檔案就該使用正確的工具。這次限時免費可以直接到文末下載免安裝版。

△ 開啟軟體後從左下角點選 Unlock Full Version。

△ 輸入剛剛取得的活動序號 Activate 來啟動。

△ 啟動完成囉！

△ 主要功能分為三大類，Erase Files/Folders 為徹底刪除檔案與資料夾資料；Wipe Partition/Device 為徹底刪除整顆硬碟、磁區的資料，若是要將舊硬碟、舊電腦給別人時，請使用這個方式來徹底淨空整顆硬碟；Wipe Unused Space 是使用正在使用的硬碟上，將未使用的空間都進行資料抹除動作，救援軟體就無法掃描到任何遺失資料。

△ 設定中可以設定刪除資料的演算法，就是各種不同資料的抹除方式，基本上應該都很乾淨啦！

△ 刪除前會有通知，透過 DoYourData Super Eraser 來刪除檔案，任何救援軟體都無法救援檔案唷！

http://www.doyourdata.com/data-erase-software/super-eraser.html

免安裝版：

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