手殘誤刪檔案有機會復原嗎？小編今天要跟大家分享的是 iTop Data Recovery Pro 檔案救援工具，無檔案類型限制，不論是刪除的圖片、影片、音檔、文書文件、Email 等通通能夠復原，復原設備的部分，則支援 HDD、USB、SSD、SD 卡、電腦等，原價 14.99 美元，目前推出限時免費下載活動，有需要的朋友請趕快收下吧！如果還是就不回來的話，可以試試 4DDiG 萬能檔案救援工具，支援超過 1000 種格式資料救援。

iTop Data Recovery Pro 載點放在文章後方，安裝之後打開點擊視窗右上角鑰匙圖示，來將免費版啟用為專業版。

然後輸入此次限時免費序號，已經一起打邦在文末檔案，這次的活動是 180 天授權，貼上後點擊註冊。

就可以看到軟體已經註冊成功的訊息啦，Pro 版最大的好處就是復原資料無上限，可以完整復原我們電腦中被誤刪的文件及資料。啟用之後，回到 iTop Data Recovery Pro 主介面，右下角找到你要復原的檔案類型：影片、圖片、音檔、文件等，然後按下掃描軟體就會開始掃描電腦中可復原的資料啦。

最後就可以看到目前 iTop Data Recovery Pro 能夠復原的資料，包含檔案名稱、路徑、可恢復性、大小及日期，選好要復原的檔案後，點擊「恢復」就可以啦，載點小編放在下方，有需要的朋友趕快去收下吧。

https://www.itopvpn.com/data-recovery-software

免安裝版：

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