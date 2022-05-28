iTop Data Recovery Pro

手殘誤刪檔案有機會復原嗎？小編今天要跟大家分享的是 iTop Data Recovery Pro 檔案救援工具，無檔案類型限制，不論是刪除的圖片、影片、音檔、文書文件、Email 等通通能夠復原，復原設備的部分，則支援 HDD、USB、SSD、SD 卡、電腦等，原價 14.99 美元，目前推出限時免費下載活動，有需要的朋友請趕快收下吧！如果還是就不回來的話，可以試試 4DDiG 萬能檔案救援工具，支援超過 1000 種格式資料救援。

檔案救援工具

iTop Data Recovery Pro 載點放在文章後方，安裝之後打開點擊視窗右上角鑰匙圖示，來將免費版啟用為專業版。

檔案誤刪

然後輸入此次限時免費序號，已經一起打邦在文末檔案，這次的活動是 180 天授權，貼上後點擊註冊。

復原刪除檔案

就可以看到軟體已經註冊成功的訊息啦，Pro 版最大的好處就是復原資料無上限，可以完整復原我們電腦中被誤刪的文件及資料。啟用之後，回到 iTop Data Recovery Pro 主介面，右下角找到你要復原的檔案類型：影片、圖片、音檔、文件等，然後按下掃描軟體就會開始掃描電腦中可復原的資料啦。

刪除文件復原

最後就可以看到目前 iTop Data Recovery Pro 能夠復原的資料，包含檔案名稱、路徑、可恢復性、大小及日期，選好要復原的檔案後，點擊「恢復」就可以啦，載點小編放在下方，有需要的朋友趕快去收下吧。

https://www.itopvpn.com/data-recovery-software

免安裝版：
iTop Data Recovery 3.1.0.238.7z（GOOGLE下載）
iTop Data Recovery 3.1.0.238.7z（1DRV下載）
iTop Data Recovery 3.1.0.238.7z（MEDIAFIRE下載）
iTop Data Recovery 3.1.0.238.7z（RAPIDGATOR下載）
iTop Data Recovery 3.1.0.238.7z（MEGA下載）
檔案大小：7.17 MB

限時免費 iTop Data Recovery Pro 檔案救援工具，任何類型文件都能救 相關文章

訪客留言

限時免費 iTop Data Recovery Pro 檔案救援工具，任何類型文件都能救 參考資料

【刷機教學】刷機前的第一步——線刷TWRP通用教學 - 刷機教學 - ...
寫這篇教學主要是因為有很多人在刷入W大的ROM時不知道如何線刷刷入Recovery 也不一定找的到能夠直接透過OTA刷入的卡刷包 而TWRP官方也只有放出能夠線刷的.img映像檔 目前手邊適用的教學文只有發布在xiaomi.eu上的這篇英文教學但內容也並非完全適用 ...
iTop 限時免費贈送 15 款超過 500 美元正版軟體序號活動
迎接夏日來臨，iTop 聯合多間軟體公司舉辦限時免費活動，將贈送超多軟體供免費下載，史密斯這就教各位如何取得序號。. 首先點進 iTop 活動頁即可看到他們自家限免軟體，點選紅色 $0 to Get Key 按鈕來取得，若下載超過三款軟體，會被要求分享到 Facebook 或是 ...
EaseUS Data Recovery Wizard 免費版本下載：
EaseUS Data Recovery Wizard 提供 2GB 免費的檔案救援，超過 2GB 就需要付費了。 不過你不用擔心你付了錢但是卻無法找回檔案，在 EaseUS Data Recovery Wizard 中，可以先確定有在磁碟找到檔案後，再選擇付費購買完整版本，相對令人更加安心。
iTop Data Recovery Pro(iTop 數據恢復) - 壹讀
2022年3月25日 — 由於iTop 獨特的恢復算法，這個強大的數據恢復工具加快了掃描和數據恢復過程。 ... 只需幾分鐘，您就可以按預期完美找回已刪除的文件。
【iTop Data Recovery Pro】資訊整理| 綠色工廠 - Easylife
iTop Data Recovery Pro,数据恢复工具iTop Data Recovery Pro 3.1.0.181 汉化中文版,数据恢复工具iTop Data ... 限時免費iTop 共15 款軟體下載，總價值超過700 萬台幣.
值得推薦的 iCare Data Recovery Pro 資料救援軟體，限時免費中~ ...
iCare Data Recovery Pro 可以幫助你從電腦中刪除的資料救回，甚至不小心格式化也有機會救回。資料是無價的，養成良好的備份習慣外， 擁有一套實用有效的資料救援工具也是相當重要的，iCare Data Recovery Pro目前限時免費，錯過可惜，趕快下載來備用哦！
iCare Data Recovery Pro 限時免費！專業資料救援工具！ - ...
專業資料救援工具！. - ezone.hk - 教學評測 - Apps 情報 - D190107. iCare Data Recovery Pro 限時免費！. 專業資料救援工具！. iCare Data Recovery Pro 價值 US$69.99 (約 HK$546) 是一款專業資料救援工具，可以解決因格式化、誤刪、分區損壞或丟失、系統崩潰、病毒感染等原因引起的 ...
iTop Data Recovery Pro破解版免费版v3.0.0.177 下载 - 单机游戏
2022年1月27日 — 由于iTop 独特的恢复算法，这个强大的数据恢复工具加快了扫描和数据恢复过程。您无需等待很长时间即可取回数据。您可以按预期完美检索已删除的文件。此外 ...
Magoshare Data Recovery 檔案救援工具好用嗎？找回電腦中 ...
2022年4月25日 — 限時免費Magoshare Data Recovery 4.5 遺失誤刪檔案救援工具（Windows、Mac）,檔案消失、檔案誤刪一定都是大家會遇到的狀態，所以電腦一定要常常備份 ...
iTop Data Recovery Pro(iTop 数据恢复) - 软件先锋
只需几分钟，您就可以按预期完美找回已删除的文件。 ... 1下载完安装包，解压后双击 itop-data-recovery-setup.exe 进行安装 ... 9打开软件，即可免费使用 ...