Windows Boot Genius 系統救援光碟

印象中有一次電腦無法開機的時候，在網路上不停搜尋方法來解決無法開機的錯誤，大多方法都不是很有效，最後找到了一套 Windows Boot Genius 解決了開機錯誤的問題，當時情急之下還是用暗黑手法取得軟體，我只能說這樣的工具不需要時都不珍惜，需要時卻苦惱怎麼都沒有免費版本，或是都沒有序號之類的，現在取得正式版的機會來囉！Windows Boot Genius 不但具系統救援功能，同時還有重設密碼的功能，萬一真的忘記密碼無法順利開機時，這套工具的確可以幫上大忙唷！


Windows Boot Genius 系統救援光碟

△ 在活動頁面點選 GET WINDOWS BOOT GENIUS NOW。

Windows Boot Genius 系統救援光碟

△ 輸入兩次電子郵件與勾選系統版本，點擊 GIVE IT TO ME NOW。

Windows Boot Genius 系統救援光碟

△ 接著就可以看到軟體下載點，這次下載的版本就是已註冊版本，不用額外輸入任何序號唷！或是可以在文末下載免安裝版。

Windows Boot Genius 系統救援光碟

△ 軟體開啟後可以製作開機光碟或是開機隨身碟，若是電腦真的無法開機的時候，就趕快來使用看看吧！若是家裡只有自己一台電腦的話，那就趕快先燒一張光碟，或是製作一個救援的 USB 吧！

製作光碟方式：http://www.tenorshare.com/guide/how-to-create-boot-disk-windows-boot.html
系統救援：http://www.tenorshare.com/guide/how-to-rescue-windows-windows-boot.html
密碼重設：http://www.tenorshare.com/guide/how-to-recover-password-key-windows-boot.html
檔案救援：http://www.tenorshare.com/guide/how-to-recover-data-windows-boot.html
硬碟工具：http://www.tenorshare.com/guide/how-to-manage-disk-windows-boot.html

http://www.tenorshare.com/products/windows-boot-genius.html

免安裝版：
Windows Boot Genius 3.1.0.0.7z（MediaFire下載）
Windows Boot Genius 3.1.0.0.7z（Rapidgator下載）
Windows Boot Genius 3.1.0.0.7z（ZippyShare下載）
Windows Boot Genius 3.1.0.0.7z（Hami+下載）
檔案大小：248 MB

安裝版：
Windows Boot Genius.exe（活動下載）
Windows Boot Genius.exe（MediaFire下載）
Windows Boot Genius.exe（Rapidgator下載）
Windows Boot Genius.exe（ZippyShare下載）
檔案大小：251 MB

限時免費 Windows Boot Genius 系統救援救星，密碼重設、檔案救援與磁碟管理等必備功能 相關文章

訪客留言

限時免費 Windows Boot Genius 系統救援救星，密碼重設、檔案救援與磁碟管理等必備功能 參考資料

Windows 7 無法開機救援指南 | 凡讀過必留下感觸
當你的硬碟因為使用不當或病毒侵襲導致分割區受損無法開機時，該怎麼辦呢？ ... 這時候我們一樣以Win 7系統救援光碟來開機，然後在載入內容跳出「系統復原選項」對話盒以後，在下拉式選單中選擇【中文（繁體） ...
快速解決Windows 10忘記密碼！ - 銳力電子實驗室
Windows 10對系統安全性能有了大大的改善，不少的用戶在發現忘記 ... Windows，Mac，安卓及iPhone檔案救援 ... 方法1：Windows密碼重設磁片（適用於本地帳戶） ... 在忘記密碼后，也無法利用密碼重設光碟移除Windows 10登入密碼。 ... 若無法從此處找到更改開機順序的方法，請聯繫您的電腦廠商諮詢相關問題。
Windows 7 無法開機救援指南，新手必學、老手做複習 - 第 5 頁 | T客邦
... 落到了「BCD」這個檔案上，因此只要這個檔案一受損，就會造成電腦無法開機，不過其實用Windows 7製作的救援光碟就能修復BCD損毀的問題囉！ Step 1 Win 7中儲存開機設定的檔案，是位於「C:&#92;Boot」中的「BCD ...
Windows Boot Genius - Free download and software reviews - CNET Download.com
From Tenorshare: Windows Boot Genius is a professional tool specially designed for fixing computer booting issues, repair crashed, corrupted Windows, recover lost data, partition or clone disk, find lost Windows 10 password &amp; Office product key and mo
免費: windows boot genius descargar 下載-windows: windows boot genius descargar
免費: windows boot genius descargar 下載軟體在 UpdateStar: - Computer won&#39;t boot with blue/black screen of death? Try to get access to the Windows system, but got crashed on the loading bar? Can&#39;t log on password protected Windows? Calm down!
忘記 Windows 7 登入密碼怎麼辦？重新設定不求人 | T客邦
微軟在官方的資訊提供的資訊中，關於忘記Windows 7登入密碼的處理方式，只要是無法進入系統的狀況，就只能重新 ... Windows 7 無法開機救援 指南，新手必學、老手做複習 Windows 7 登入帳號不給你看，簡單兩招，提高安全性 ...
Windows Boot Genius - Free downloads and reviews - CNET Download.com
windows boot genius free download - Windows Boot Genius, Apple Boot Camp Support Software, Active@ Boot Disk, and many more programs ... Fix computer booting issues, repair crashed, recover lost data, and find lost Windows passwords. Free to try
Windows Boot Genius (Windows) - Download
Windows Boot Genius is the multi-functional Windows boot recovery software. It allows you to make a boot CD/DVD or USB drive to fix all Windows boot problems. And you can use it to backup and restore Windows operating system, hard disk and partitions.
Windows 10 無法進入系統時，如何進入安全模式 | 官方支援 | ASUS 台灣
世界首款Aura Sync外接式硬碟，讓您隨時隨地都能亮眼出眾；提供免費「邏輯損壞」資料救援，更享有3 ... 伺服器 &amp; 工作站 &amp; 網路存儲系統 桌上型電腦 智慧機器人 產業應用 教育 通路與服務 企業規模 微型企業 中小型企業 ...
Windows 7 無法開機救援指南，新手必學、老手做複習| 列印- 第1 頁| T17 ...
這邊要教你怎麼修復無法開機的情況，讓Windows 7 故障也能不必重灌！ ... 接著復原工具會要求你提供系統管理員的身份，輸入帳號名稱及密碼以後按下〔確定〕 ... 重新開機以後，終於能夠順利的進入桌面了，而且還會在桌面上跳出「系統還原 ... 將燒錄好的光碟片放進光碟機，並在開機時進入BIOS設定以CDROM開機，在載入救援光碟&nbsp;...