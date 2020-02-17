印象中有一次電腦無法開機的時候，在網路上不停搜尋方法來解決無法開機的錯誤，大多方法都不是很有效，最後找到了一套 Windows Boot Genius 解決了開機錯誤的問題，當時情急之下還是用暗黑手法取得軟體，我只能說這樣的工具不需要時都不珍惜，需要時卻苦惱怎麼都沒有免費版本，或是都沒有序號之類的，現在取得正式版的機會來囉！Windows Boot Genius 不但具系統救援功能，同時還有重設密碼的功能，萬一真的忘記密碼無法順利開機時，這套工具的確可以幫上大忙唷！





△ 在活動頁面點選 GET WINDOWS BOOT GENIUS NOW。

△ 輸入兩次電子郵件與勾選系統版本，點擊 GIVE IT TO ME NOW。

△ 接著就可以看到軟體下載點，這次下載的版本就是已註冊版本，不用額外輸入任何序號唷！或是可以在文末下載免安裝版。

△ 軟體開啟後可以製作開機光碟或是開機隨身碟，若是電腦真的無法開機的時候，就趕快來使用看看吧！若是家裡只有自己一台電腦的話，那就趕快先燒一張光碟，或是製作一個救援的 USB 吧！

製作光碟方式：http://www.tenorshare.com/guide/how-to-create-boot-disk-windows-boot.html

系統救援：http://www.tenorshare.com/guide/how-to-rescue-windows-windows-boot.html

密碼重設：http://www.tenorshare.com/guide/how-to-recover-password-key-windows-boot.html

檔案救援：http://www.tenorshare.com/guide/how-to-recover-data-windows-boot.html

硬碟工具：http://www.tenorshare.com/guide/how-to-manage-disk-windows-boot.html

http://www.tenorshare.com/products/windows-boot-genius.html

免安裝版：

Windows Boot Genius 3.1.0.0.7z（MediaFire下載）

Windows Boot Genius 3.1.0.0.7z（Rapidgator下載）

Windows Boot Genius 3.1.0.0.7z（ZippyShare下載）

Windows Boot Genius 3.1.0.0.7z（Hami+下載）

檔案大小：248 MB

安裝版：

Windows Boot Genius.exe（活動下載）

Windows Boot Genius.exe（MediaFire下載）

Windows Boot Genius.exe（Rapidgator下載）

Windows Boot Genius.exe（ZippyShare下載）

檔案大小：251 MB