印象中有一次電腦無法開機的時候,在網路上不停搜尋方法來解決無法開機的錯誤,大多方法都不是很有效,最後找到了一套 Windows Boot Genius 解決了開機錯誤的問題,當時情急之下還是用暗黑手法取得軟體,我只能說這樣的工具不需要時都不珍惜,需要時卻苦惱怎麼都沒有免費版本,或是都沒有序號之類的,現在取得正式版的機會來囉!Windows Boot Genius 不但具系統救援功能,同時還有重設密碼的功能,萬一真的忘記密碼無法順利開機時,這套工具的確可以幫上大忙唷!





△ 在活動頁面點選 GET WINDOWS BOOT GENIUS NOW。

△ 輸入兩次電子郵件與勾選系統版本,點擊 GIVE IT TO ME NOW。

△ 接著就可以看到軟體下載點,這次下載的版本就是已註冊版本,不用額外輸入任何序號唷!或是可以在文末下載免安裝版。

△ 軟體開啟後可以製作開機光碟或是開機隨身碟,若是電腦真的無法開機的時候,就趕快來使用看看吧!若是家裡只有自己一台電腦的話,那就趕快先燒一張光碟,或是製作一個救援的 USB 吧!

製作光碟方式:http://www.tenorshare.com/guide/how-to-create-boot-disk-windows-boot.html

系統救援:http://www.tenorshare.com/guide/how-to-rescue-windows-windows-boot.html

密碼重設:http://www.tenorshare.com/guide/how-to-recover-password-key-windows-boot.html

檔案救援:http://www.tenorshare.com/guide/how-to-recover-data-windows-boot.html

硬碟工具:http://www.tenorshare.com/guide/how-to-manage-disk-windows-boot.html

