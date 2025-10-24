限時免費 EaseUS Data Recovery Wizard 20.0.5 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

限時免費 EaseUS Data Recovery Wizard 20.0.5 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

在日常生活當中有用到電腦或是手機，就會有各種不同的檔案，不管是照片、音樂或是告各種文件等等，當檔案已經存在就有意義，當檔案消失就是遺憾，有時候檔案遺失還會造成重大的損失，因為可能是非常重要的珍貴資料。在這種情況下，擁有一款可靠且容易操作的資料救援軟體相當重要。這次要跟大家分享的是 EaseUS Data Recovery Wizard 優秀的檔案救援工具，不但可以讓你快速上手之外，它支援了 Windows、Linux 與 NAS 的檔案救援、記憶卡的檔案救援，甚至當系統損毀後的資料救援，接下來就與大家介紹軟體的操作與使用。

限時免費：https://www.easeus.com/giveaways/data-recovery-easeus-winning-pc.html

檔案的遺失通常分為兩種，第一種是誤刪檔案，可能習慣直接 Shift+Delete 刪除檔案，或是很習慣刪除檔案後馬上清理資源回收桶，這類檔案算是比較容易被救援的，因為當硬碟還沒有寫入更多的新資料之前，檔案被救援的可能性是很高的。第二種情況是找不到檔案了，或許什麼時候遺失或刪除的都不知道，這時候或許就要有點心理準備，檔案或許無法那麼完整的被救援。檔案救援工具是可以找到遺失的檔案，不過無法超越硬體的限制，檔案位置若是已經被覆寫了，可能只有搭上時光機才有用，所以本站也常常宣導檔案備份的重要性。

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

EaseUS Data Recovery Wizard 的操作對大家來說是相當容易上手的，因為是全中文的介面，首先我們來看看硬碟的檔案救援，首先選擇要被救援檔案的硬碟，接著點選「查詢丟失資料」，硬碟掃描會花不少時間，這時候就請大家耐心等候囉！不過在等待的同時也是可以進行救援的資料瀏覽，我們一起來看看吧！

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

救援資料瀏覽的方式，主要分為兩種，第一種就是路徑的瀏覽方式，如果有很好的檔案管理習慣，可以循著可能檔案放置的位置來尋找，如果很快就找到了遺失檔案，那麼說聲恭喜恭喜！

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

第二種瀏覽方式是依照檔案類型的方式來瀏覽，因為根本就不知道檔案原本存放在哪裡，或是沒有在原本的檔案路徑當中，那麼依照檔案類型來瀏覽的方式就很關鍵，至少我們會很清楚遺失的是照片？影片？或是文件檔案？檔案類型有分為圖片、影片、文件、音訊、壓縮檔、郵件與其他，每個檔案類型進去會有各種副檔名類型，這樣一來找檔案就會快速許多。

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

開始找檔案時會發現檔案怎麼那麼多，因為過去的種種很像跑馬燈出現在眼前，很多許久沒看到的檔案都出現了！若是很心急的在找檔案，還有篩選的功能可以用應用，就算在路徑模式當中，也可以篩選檔案類型，或是可以設定檔案最後的修改日期，或是依照檔案可能的大小來進行篩選，進階篩選還可以隱藏系統檔案、0KB 檔案、暫存檔案與瀏覽器快取。

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

硬碟越大掃描時間越久，我的硬碟只有 1TB 大小，不過找到的檔案大小有 2.53TB，這都是過去歷史痕跡的累積！這裡必須提醒大家一個重要的功能，就是大家可點選右上方一個往上的箭頭符號，這是將掃描的結果另存新檔，把當下的能救援的檔案位置都記錄下來，避免下次重新掃描又花很多時間，但是也必須提醒大家，要救援的硬碟請勿再寫入其他資料，這點相當重要唷！

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

預覽檔案是救援過程中很重要的一環，如果檔案可以順利的預覽，那麼檔案被復原的機率就大幅提升，代表資料還是完整的。但是無論是否可以預覽，還是可以將檔案復原看看，PRO 版本還提供了恢復修復後的檔案功能，雖然我自己覺得損毀的檔案救援成功率不高，不過既然有這樣的功能，就代表還是有機會可以將損毀的檔案恢復，這時候你會發現資料誠可貴，救援的代價更高啊！

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

檔案救援要恢復的時候，請注意不要儲存到有驚嘆號的硬碟，代表目前你正在該顆硬碟尋找檔案，任何資料的寫入都有可能造成無法挽回的後果，因此恢復檔案的時候，請儲存到其他的硬碟空間。

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

除了硬碟的檔案救援，其他很長紀的儲存裝置還有 USB 與記憶卡等等，會用在筆電、相機、行車紀錄器與監視器等等用途，這些一直在循環錄影的記憶卡，坦白說就是一職無止盡的寫入，所以壞掉也是在所難免，但是也很難保是很值得被珍藏的資料。譬如說出國旅遊拍照的記憶卡、空拍機的高空畫面等等，我以前就遇過在國外拍照遇到記憶卡損壞的狀況，還是在傳輸到電腦的時候突然就掛點了，這樣出國旅遊的照片都沒了！這種真的會超級心碎的！這時候 SD 卡的救援工具就不能少！

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

之前也曾分享過 EaseUS Data Recovery Wizard 檔案救援工具，也曾介紹過很多類似軟體，不過這次看到 NAS 和 Linux 救援的確讓我眼睛一亮，因為這是大多數救援軟體不具備的功能，而且像是 NAS 大多是封閉式系統，就算有 RAID 的保護，但是當遇到檔案勿刪的情況，根本是求救無門，根本連工具都知道去哪裡找，還好 EaseUS Data Recovery Wizard 具備這樣的功能。

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

大多 NAS 底層還是 Linux 具建構的系統，因此不管是 NAS 或是 Linux 的檔案救援都必須透過 SSH 去連線，連線之後開始進行檔案救援的搜索。

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具

最後要跟大家分享的是大家最不願意面對的狀況，就是連開機都有問題的救援，我自己使用電腦那麼多年，最不願意的就是遇到電腦無法開機的狀態，因為硬碟本來就不能保障 100% 的資料完整，誰都無法預測什麼時候壞掉，甚至壞掉在哪個地方，持續運轉的硬碟遇到一個震動，或是遇到天災地震，都有可能就此出問題連系統都無法正常運作。當你遇到電腦無法開機，或是開機後的藍畫面或是黑畫面，或是 Windows 一直自動循環修復檔案，都可以使用系統崩潰的救援模式。

以上和大家分享完了軟體介紹，了解到 EaseUS Data Recovery Wizard 是一款非常實用且有效的資料救援軟體。它擁有簡潔直觀的界面，易於操作；同時，它還具有強大的掃描能力和豐富的檔案類型支持。如果真的遭遇到了檔案遺失的困境，EaseUS Data Recovery Wizard 也能輕鬆解決問題。不妨就下載試試看吧！

https://tw.easeus.com/data-recovery-software/

免安裝版：
EaseUS Data Recovery Wizard 20.0.5.7z（MEDIAFIRE下載）
EaseUS Data Recovery Wizard 20.0.5.7z（1DRV下載）
EaseUS Data Recovery Wizard 20.0.5.7z（RAPIDGATOR下載）
EaseUS Data Recovery Wizard 20.0.5.7z（MEGA下載）
檔愛大小：85.31 MB

【2024】檔案消失不見？電腦記憶卡隨身碟硬碟遺失資料
【2024】檔案消失不見？電腦記憶卡隨身碟硬碟遺失資料
被刪除格式化或磁碟無法訪問檔案（硬碟機USB隨身碟記憶卡）拯救 ...
被刪除格式化或磁碟無法訪問檔案（硬碟機USB隨身碟記憶卡）拯救 ...
excel文檔被誤刪了怎麽辦？3個必備技巧| 資料救援！檔案受損
excel文檔被誤刪了怎麽辦？3個必備技巧| 資料救援！檔案受損
【教學】可恢復被刪除之檔案的檔案救援程式「PhotoRec」
【教學】可恢復被刪除之檔案的檔案救援程式「PhotoRec」
照片還救得回來嗎？只要有Tenorshare 4DDiG資料救援軟體就可以 ...
照片還救得回來嗎？只要有Tenorshare 4DDiG資料救援軟體就可以 ...
【救回永久刪除的檔案】想要復原Windows 中已刪除的檔案？
【救回永久刪除的檔案】想要復原Windows 中已刪除的檔案？
EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具
哇哇
哇哇
2025-10-24
All Posts

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具 相關文章

參考內容推薦

分享使用 EaseUS Data Recovery 資料還原軟體的心得

EaseUS Data Recovery Wizard 是您執行高效、完善的 Windows 桌電、筆電及其他 Windows 兼容裝置資料救援的首選. 可支援恢復日常生活中100多種情境下丟失的資料，例如刪除、格式化、RAW 格式等等，成功救回率居高不下. 也在全球深受超過 75,000,000 用戶的信任。

實用的 EaseUS Data Recovery Wizard 資料救援工具 ,輕鬆救回被 ...

EaseUS Data Recovery Wizard可以幫助你從電腦中刪除的資料救回，甚至不小心格式化也能救回。. 有了這工具，不用專業的知識，就能救回電腦、筆記型以及硬碟中遺失的資料，也能恢復USB碟、SD卡、數位設備以及其他儲存設備中的資料。. 挨踢路人甲就靠此 ...

EaseUS Data Recovery Wizard，資料誤刪與丟失的絕佳 ...

2019年8月1日 — 從上述可知，EaseUS Data Recovery Wizard提供各種情況下的資料救援功能，協助使用者將重要檔案救回，除了Windows版本之外，也有Mac專用的版本。在支援的 ...

這3種資料救援軟體的使用評價心得

2019年11月24日 — 多，連Linux皆能支援, 針對Windows支援度好. 進階功能, 有，可恢復RAID, 無 ... 這套資料救援軟體，在廣告方面下了不少功夫， 網路上搜尋，往往跳出 ...

EaseUS Data Recovery Wizard 資料回復軟體

EaseUS Data Recovery Wizard Free 是您執行高效、完善的Windows 桌電、筆電及其他Windows 兼容裝置資料救援的首選，可支援恢復日常生活中100多種情境下丟失的資料，例如 ...

EaseUS Data Recovery Wizard Free 18.0 線上安裝版 ...

免費的EaseUS Data Recovery Wizard Free 是您執行高效、完善的Windows 桌電、筆電及其他Windows 兼容裝置資料救援的首選，可支援恢復日常生活中100多種情境下丟失的 ...

EaseUS Data Recovery Wizard 支援 Windows Linux NAS 的全方面 ...

EaseUS Data Recovery Wizard 的操作對大家來說是相當容易上手的，因為是全中文的介面，首先我們來看看硬碟的檔案救援，首先選擇要被救援檔案的硬碟，接著點選「查詢丟失資料」，硬碟掃描會花不少時間，這時候就請大家耐心等候囉！不過在等待的同時也是可以進行救援的資料瀏覽，我們一起來看看吧！

EaseUS Data Recovery Wizard

EaseUS Data Recovery Wizard 是一款高效能、安全的資料救援軟體，能夠協助拯救/還原/復原檔案、相片、影片、文件和以下情況所遺失/丟失的檔案：資料誤刪除、誤格式 ...

97.3% 恢復率，資料救援就是這麼簡單EaseUS Data Recovery ...

2024年6月18日 — 進入EaseUS Data Recovery Wizard 之後，可以看到左邊提供了 硬碟、SD卡、NAS資料和Linux、以及系統崩潰 等選項！基本上它和使用檔案總管差不多，操作上 ...

[免費] EaseUS v13.0 超強檔案還原、資料救援軟體（EaseUS Data ...

EaseUS Data Recovery Wizard 是一套相當實用的檔案救援、資料還原工具，可協助我們在誤刪檔案時，即時從硬碟、USB 隨身碟、SSD、記憶卡、數位相機或其他儲存裝置中盡可能的找回消失的檔案。