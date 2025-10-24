限時免費 EaseUS Data Recovery Wizard 20.0.5 支援 Windows Linux NAS 的全方面救援工具
限時免費：https://www.easeus.com/giveaways/data-recovery-easeus-winning-pc.html
檔案的遺失通常分為兩種，第一種是誤刪檔案，可能習慣直接 Shift+Delete 刪除檔案，或是很習慣刪除檔案後馬上清理資源回收桶，這類檔案算是比較容易被救援的，因為當硬碟還沒有寫入更多的新資料之前，檔案被救援的可能性是很高的。第二種情況是找不到檔案了，或許什麼時候遺失或刪除的都不知道，這時候或許就要有點心理準備，檔案或許無法那麼完整的被救援。檔案救援工具是可以找到遺失的檔案，不過無法超越硬體的限制，檔案位置若是已經被覆寫了，可能只有搭上時光機才有用，所以本站也常常宣導檔案備份的重要性。EaseUS Data Recovery Wizard 的操作對大家來說是相當容易上手的，因為是全中文的介面，首先我們來看看硬碟的檔案救援，首先選擇要被救援檔案的硬碟，接著點選「查詢丟失資料」，硬碟掃描會花不少時間，這時候就請大家耐心等候囉！不過在等待的同時也是可以進行救援的資料瀏覽，我們一起來看看吧！救援資料瀏覽的方式，主要分為兩種，第一種就是路徑的瀏覽方式，如果有很好的檔案管理習慣，可以循著可能檔案放置的位置來尋找，如果很快就找到了遺失檔案，那麼說聲恭喜恭喜！第二種瀏覽方式是依照檔案類型的方式來瀏覽，因為根本就不知道檔案原本存放在哪裡，或是沒有在原本的檔案路徑當中，那麼依照檔案類型來瀏覽的方式就很關鍵，至少我們會很清楚遺失的是照片？影片？或是文件檔案？檔案類型有分為圖片、影片、文件、音訊、壓縮檔、郵件與其他，每個檔案類型進去會有各種副檔名類型，這樣一來找檔案就會快速許多。開始找檔案時會發現檔案怎麼那麼多，因為過去的種種很像跑馬燈出現在眼前，很多許久沒看到的檔案都出現了！若是很心急的在找檔案，還有篩選的功能可以用應用，就算在路徑模式當中，也可以篩選檔案類型，或是可以設定檔案最後的修改日期，或是依照檔案可能的大小來進行篩選，進階篩選還可以隱藏系統檔案、0KB 檔案、暫存檔案與瀏覽器快取。硬碟越大掃描時間越久，我的硬碟只有 1TB 大小，不過找到的檔案大小有 2.53TB，這都是過去歷史痕跡的累積！這裡必須提醒大家一個重要的功能，就是大家可點選右上方一個往上的箭頭符號，這是將掃描的結果另存新檔，把當下的能救援的檔案位置都記錄下來，避免下次重新掃描又花很多時間，但是也必須提醒大家，要救援的硬碟請勿再寫入其他資料，這點相當重要唷！預覽檔案是救援過程中很重要的一環，如果檔案可以順利的預覽，那麼檔案被復原的機率就大幅提升，代表資料還是完整的。但是無論是否可以預覽，還是可以將檔案復原看看，PRO 版本還提供了恢復修復後的檔案功能，雖然我自己覺得損毀的檔案救援成功率不高，不過既然有這樣的功能，就代表還是有機會可以將損毀的檔案恢復，這時候你會發現資料誠可貴，救援的代價更高啊！檔案救援要恢復的時候，請注意不要儲存到有驚嘆號的硬碟，代表目前你正在該顆硬碟尋找檔案，任何資料的寫入都有可能造成無法挽回的後果，因此恢復檔案的時候，請儲存到其他的硬碟空間。除了硬碟的檔案救援，其他很長紀的儲存裝置還有 USB 與記憶卡等等，會用在筆電、相機、行車紀錄器與監視器等等用途，這些一直在循環錄影的記憶卡，坦白說就是一職無止盡的寫入，所以壞掉也是在所難免，但是也很難保是很值得被珍藏的資料。譬如說出國旅遊拍照的記憶卡、空拍機的高空畫面等等，我以前就遇過在國外拍照遇到記憶卡損壞的狀況，還是在傳輸到電腦的時候突然就掛點了，這樣出國旅遊的照片都沒了！這種真的會超級心碎的！這時候 SD 卡的救援工具就不能少！之前也曾分享過 EaseUS Data Recovery Wizard 檔案救援工具，也曾介紹過很多類似軟體，不過這次看到 NAS 和 Linux 救援的確讓我眼睛一亮，因為這是大多數救援軟體不具備的功能，而且像是 NAS 大多是封閉式系統，就算有 RAID 的保護，但是當遇到檔案勿刪的情況，根本是求救無門，根本連工具都知道去哪裡找，還好 EaseUS Data Recovery Wizard 具備這樣的功能。大多 NAS 底層還是 Linux 具建構的系統，因此不管是 NAS 或是 Linux 的檔案救援都必須透過 SSH 去連線，連線之後開始進行檔案救援的搜索。最後要跟大家分享的是大家最不願意面對的狀況，就是連開機都有問題的救援，我自己使用電腦那麼多年，最不願意的就是遇到電腦無法開機的狀態，因為硬碟本來就不能保障 100% 的資料完整，誰都無法預測什麼時候壞掉，甚至壞掉在哪個地方，持續運轉的硬碟遇到一個震動，或是遇到天災地震，都有可能就此出問題連系統都無法正常運作。當你遇到電腦無法開機，或是開機後的藍畫面或是黑畫面，或是 Windows 一直自動循環修復檔案，都可以使用系統崩潰的救援模式。以上和大家分享完了軟體介紹，了解到 EaseUS Data Recovery Wizard 是一款非常實用且有效的資料救援軟體。它擁有簡潔直觀的界面，易於操作；同時，它還具有強大的掃描能力和豐富的檔案類型支持。如果真的遭遇到了檔案遺失的困境，EaseUS Data Recovery Wizard 也能輕鬆解決問題。不妨就下載試試看吧！https://tw.easeus.com/data-recovery-software/免安裝版：
