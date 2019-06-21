限時免費 RecoveryRobot Pro 檔案救援軟體，遺失檔案免擔心

2019-06-21 09:31:16 哇哇

RecoveryRobot Pro 檔案救援

電腦使用中總是有意外，譬如說勿刪檔案，或是硬碟損壞等等，資料遺失是很痛的！這次限時免費的 RecoveryRobot Pro 是一款專業的檔案救援軟體，原價要 69.95 美金，除了最基本的檔案救援功能之外，也具備有磁區救援的功能，當硬碟發生 MBR 損壞時，連硬碟都找不到的狀態下，這款軟體也能派上用場，有了這樣的工具你就可以輕鬆救援自己遺失的檔案，限時免費趕快跟上！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-recoveryrobot-pro-100-discount

RecoveryRobot Pro 檔案救援

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD RECOVERYROBOT PRO NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

RecoveryRobot Pro 檔案救援

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

RecoveryRobot Pro 檔案救援

△ 開啟軟體後點選右上角的鑰匙，之後將剛剛所取得的序號填入，點選 Register 啟動。

RecoveryRobot Pro 檔案救援

△ 主要功能包含有刪除檔案救援、完整硬碟救援、數位媒體救援與磁區救援幾項功能，找到自己要掃描的硬碟之後點選 SCAN。

RecoveryRobot Pro 檔案救援

△ 掃描需要花費一些時間，為了要救援重要的檔案，就有耐心的等等吧！

RecoveryRobot Pro 檔案救援

△ 掃描後的結果可以依照路徑來瀏覽，也能依照檔案類型來瀏覽，掃出來的檔案會很多很多，就請耐心尋找自己要的檔案吧！

RecoveryRobot Pro 檔案救援

△ 檔案內容具備有預覽功能，圖片也可以預覽唷！這樣更能確認是遺失的檔案照片。

RecoveryRobot Pro 檔案救援

△ 勾選檔案後點選 Recover 就可以還原檔案，還原檔案時請注意～請還原在別顆硬碟上，千萬不能還原在正在救援的硬碟上，這樣可能會造成不可預期的後果唷！

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免安裝版：
RecoveryRobot Pro 1.2.0.7z（GOOGLE下載）
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檔案大小：1.53 MB

安裝版：
RecoveryRobot Pro.exe（SHAREWAREONSALE下載）
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RecoveryRobot Pro.exe（1DRV下載）
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檔案大小：2.05 MB

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