Hasleo Data Recovery Professional 檔案救援工具

檔案不小心刪除了？或是真的檔案遺失了？如果還在資源回收桶就好處理，不過若是習慣刪除檔案使用 Shift + Delete 的話，那麼只有檔案救援工具可以幫忙，這次分享的是 Hasleo Data Recovery 檔案救援工具，具備了一般檔案救援軟體的功能，更具備了 BitLocker 加密硬碟資料救援，這個加密救援的確是比較少見到的，通常遇到加密過的檔案，救援軟體通常是無解的，現在有新的解決方法囉！Hasleo Data Recovery Professional 目前正在限時免費當中，不管你現在是否有需求，這樣的工具電腦裡面都要備有一份，以備不時之需唷！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-hasleo-data-recovery-professional-100-discount

Hasleo Data Recovery Professional 檔案救援工具

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD HASLEO DATA RECOVERY PROFESSIONAL NOW。

Hasleo Data Recovery Professional 檔案救援工具

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Hasleo Data Recovery Professional 檔案救援工具

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

Hasleo Data Recovery Professional 檔案救援工具

△ 開啟軟體後點選右上角選單，點選 Activate License。

Hasleo Data Recovery Professional 檔案救援工具

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動。

Hasleo Data Recovery Professional 檔案救援工具

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

Hasleo Data Recovery Professional 檔案救援工具

△ Hasleo Data Recovery Professional 檔案救援工具軟體三大功能，包含有檔案救援、深度檔案救援掃描與BitLocker 加密硬碟資料救援。

Hasleo Data Recovery Professional 檔案救援工具

△ 進入檔案救援選取要救援資料的硬碟，之後點選 Scan。

Hasleo Data Recovery Professional 檔案救援工具

△ 檔案掃描需要一些時間，若是沒有找到遺失檔案，可以使用深度掃描，掃描的結果支援 Export 出檔案清單，下次就可以直接讀取，不用每次都等待掃描。

最後提醒大家一件情，軟體請不要安裝或是解壓縮在要救援的硬碟當中。

免安裝版：
Hasleo Data Recovery Professional 5.9.7z（GOOGLE下載）
Hasleo Data Recovery Professional 5.9.7z（1DRV下載）
Hasleo Data Recovery Professional 5.9.7z（MEDIAFIRE下載）
Hasleo Data Recovery Professional 5.9.7z（RAPIDGATOR下載）
Hasleo Data Recovery Professional 5.9.7z（MEGA下載）
檔案大小：4.63 MB

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