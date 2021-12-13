檔案不小心刪除了？或是真的檔案遺失了？如果還在資源回收桶就好處理，不過若是習慣刪除檔案使用 Shift + Delete 的話，那麼只有檔案救援工具可以幫忙，這次分享的是 Hasleo Data Recovery 檔案救援工具，具備了一般檔案救援軟體的功能，更具備了 BitLocker 加密硬碟資料救援，這個加密救援的確是比較少見到的，通常遇到加密過的檔案，救援軟體通常是無解的，現在有新的解決方法囉！Hasleo Data Recovery Professional 目前正在限時免費當中，不管你現在是否有需求，這樣的工具電腦裡面都要備有一份，以備不時之需唷！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD HASLEO DATA RECOVERY PROFESSIONAL NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角選單，點選 Activate License。

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

△ Hasleo Data Recovery Professional 檔案救援工具軟體三大功能，包含有檔案救援、深度檔案救援掃描與BitLocker 加密硬碟資料救援。

△ 進入檔案救援選取要救援資料的硬碟，之後點選 Scan。

△ 檔案掃描需要一些時間，若是沒有找到遺失檔案，可以使用深度掃描，掃描的結果支援 Export 出檔案清單，下次就可以直接讀取，不用每次都等待掃描。

最後提醒大家一件情，軟體請不要安裝或是解壓縮在要救援的硬碟當中。

免安裝版：

Hasleo Data Recovery Professional 5.9.7z（GOOGLE下載）

Hasleo Data Recovery Professional 5.9.7z（1DRV下載）

Hasleo Data Recovery Professional 5.9.7z（MEDIAFIRE下載）

Hasleo Data Recovery Professional 5.9.7z（RAPIDGATOR下載）

Hasleo Data Recovery Professional 5.9.7z（MEGA下載）

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