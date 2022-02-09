iCare Data Recovery Pro 檔案救援限時免費

檔案救援工具真的百百款，是因為大家常常會遺失檔案嗎？在我看來其實都差不多，不過還是稍微有勝負之分，今天與大家分享的 iCare Data Recovery Pro 是款專業版的檔案救援、磁區救援的工具，我覺得功能還沒有到很專業，介面也是普通了一點，不過萬一若真的遇到檔案遺失的時候，還是很有用的啦！不介意介面的朋友還是可以先收下囉！文末壓縮檔案內有免安裝檔案以及這次活動的軟體序號，可以直接到文末下載。

iCare Data Recovery Pro 檔案救援限時免費

△ 開啟軟體後在右上角點選 Register。

iCare Data Recovery Pro 檔案救援限時免費

△ 輸入剛剛所取得的序號。

iCare Data Recovery Pro 檔案救援限時免費

△ 看到上圖就代表註冊成功囉！

iCare Data Recovery Pro 檔案救援限時免費

△ 功能上嚴格說來就檔案救援與磁區救援，檔案救援的掃描分為一般與深度掃描，這與一般的檔案救援工具差不多。

iCare Data Recovery Pro 檔案救援限時免費

△ 掃描後以路徑的方式顯示檔案，以專業版本的標準來看，這款少了以檔案格式來區分的功能，也少了儲存掃描結果的功能，只有擁有檔案預覽的基本功能，說實在有點三條線，這樣也算是專業版？反正只要能救援出檔案的工具就是好工具，有時候大家救援檔案時總是會嘗試很多款不同的工具，勾選好要救援的檔案後，再點選 Next 進入下一步。

iCare Data Recovery Pro 檔案救援限時免費

△ 接著會詢問要儲存到哪個路徑，請注意不要儲存到與救援檔案的同一個硬碟即可。

http://www.icare-recovery.com/data-recovery-professional.html

免安裝版：
iCare Data Recovery Pro 8.3.0.0.7z（GOOGLE下載）
iCare Data Recovery Pro 8.3.0.0.7z（1DRV下載）
iCare Data Recovery Pro 8.3.0.0.7z（RAPIDGATOR下載）
iCare Data Recovery Pro 8.3.0.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：3.37 MB

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