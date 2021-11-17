清理硬碟三步驟，第一個步驟是刪除垃圾檔案，第二個步驟刪除大檔案，第三個步驟就是刪除重複檔案，現在市面上刪除重複檔案的軟體越來越多，代表需求是有提升的，這次跟大家分享 DupInOut Duplicate Finder 專家版重複檔案刪除工具，雖然介面是英文的，但是操作並不難，在搜尋上可以指定資夾，過濾目錄、過濾檔案大小、設定檔案類型等等，在掃描後篩選檔案可以依照檔案產生時間、最後編輯時間批次勾選，修復功能有移除檔案、移到他處與建立捷徑，我覺得就重複刪除工具而言是專業的，如果今天要硬碟清理的話，這款工具不容錯過！

△ 進入活動頁面就可以取得序號，或是直接到文末下載免安裝版。

△ 開啟軟體後點選軟體右上角的 Activate 會跳出序號視窗，將活動序號貼上後點選 Activate 來啟動。

△ 看到以上畫面代表順利啟動成功囉！

△ DupInOut Duplicate Finder 軟體主要畫面分為兩邊，左邊為加入掃描的資料夾，右邊為忽略不要掃描的資料夾，下方可以設定掃描的檔案類型、篩選檔案大小，可以將設定存檔方便下次直接取用，這些功能都相當貼心的，設定完成後點選 Start Search 開始掃描。

△ 掃描過後可以看到多少重複檔案佔據了多少空間，以及是哪種檔案類型，點選下方的 Review & Fix 來檢視所有的重複檔案。

△ 列表中有所有的重複檔案，到底該如何做篩選？如果保險起見就是人工篩選，不過檔案若是很多就會很費時費力，下方 Mark Duplicates 與 Mark Custom Files 提供了多種檔案篩選的方式，讓大家可以更聰明的篩選檔案。Fix Duplicates 為修復重複檔案的方式，若是不想要有任何的檔案異動，也提供了刪除檔案後用捷徑取代的方式；萬一怕真的刪錯檔案，也可以將重複檔案移動到其他地方，過一陣子都沒有影響再將檔案一次刪除也不錯唷！

https://www.dupinout.com

免安裝版：

DupInOut Duplicate Finder 1.1.1.2.7z（GOOGLE下載）

DupInOut Duplicate Finder 1.1.1.2.7z（1DRV下載）

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