偶爾下載個大一點的檔案，卻收到系統「儲存空間不足」時的經驗大家一定遇過，爾且心情不會太好！但偏偏這個檔案又不得不下載時怎麼辦？此時首要就是找出電腦上的重複檔案然後刪掉它們，不過手動根本無從找起，這時候只能靠工具啦，最近小編發現 EaseUS DupFiles Cleaner 重複檔案掃描工具，掃描速度非常快，沒幾秒鐘就可以清楚好幾 GB，各位不妨把握限時免費時收下，不論是文件、音檔、圖片、檔案都能夠快速找出重複的！若錯過限免活動，除了下次追蹤我們追緊一點之外，也可以用 AllDup 這款免費重複檔案清理工具來擋一下。

限時免費活動頁面：https://www.easeus.com/campaign/2022-christmas.html

首先進入限時免費活動頁面，網下滑動頁面至看到聖誕樹為止，樹下有 5 個禮物，一個開盲盒的概念，其中一個主角就是本次的限免活動 EaseUS DupFiles Cleaner，大家不用擔心，開錯可以一直開，直到你開對為止，所以如果你運氣差的話要開到第五次才會領取到本次的限免。

小編自己開禮物是點上方圖片中，最右邊數過來第二個，就可以開到本次的限免活動，不確定是不是每次點都會同一個，就留給大家試試看啦，點開之後先確定一下標題是不是「EaseUS DupFiles Cleaner」，沒問題後下方輸入你的 Email 就會寄送序號到信箱啦。

打開信箱確認一下，就可以看到序號已經寄來啦，本次的序號是 1 年份的授權。

接著到文章後面下載 EaseUS DupFiles Cleaner 軟體，安裝完畢後打開，點擊右上角「升級」。

最後把信箱收到的序號貼到底部的欄位，按下啟用就可以啦。上面剛好有免費版跟專業版的差別，可以簡單看一下，我們啟用完畢後就會變成專業版囉。

看到右上方，原本是升級的字樣，啟用完成後就變成 Pro 啦！接著按下立即掃描，我們就能夠開始清垃圾囉。

在清垃圾前，左側可以選擇要掃描哪個硬碟，右側則是選擇要掃描的格式，一般來說選擇所有就可以了，設定完成後點選右下角掃描按鍵開始掃描。

原本以為會很久，沒想到 512GB 的 C 槽不到 1 分鐘內就掃描完成了，速度快到有點驚人。

掃描完成後可以看到左下角，是 EaseUS DupFiles Cleaner 在這 60 秒裡面找到的重複檔案，竟然有接近 10GB 這麼多，上方還有詳細的報告，像是圖片、影片、音檔、文件、壓縮檔等檔各占了幾 GB。如果想看更詳細的，點下面那個「檢視詳情」就對啦。

「檢視詳情」這裡就可以看到所有的文件，如果你不放心的話，可以點進來看一看，若只想要手動勾選刪除也可以，真的非常好用，不到 60 秒就清 10 幾 GB，連結放在下面，趕快收下不會後悔！

https://toolbox.easeus.com/dupfiles-cleaner/

免安裝版：

EaseUS DupFiles Cleaner 2.1.1.7z（GOOGLE下載）

EaseUS DupFiles Cleaner 2.1.1.7z（1DRV下載）

EaseUS DupFiles Cleaner 2.1.1.7z（MEDIAFIRE下載）

EaseUS DupFiles Cleaner 2.1.1.7z（RAPIDGATOR下載）

EaseUS DupFiles Cleaner 2.1.1.7z（MEGA下載）

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