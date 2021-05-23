天氣越來越熱，你是否有感受到夏天的腳步越來越近了呢？你在找端午節應景 LINE 貼圖嗎？6 月份又新增了 5 款限時免費 LINE 貼圖，只要加入 LINE 官方帳號就能免費下載，這次的限免貼圖不約而同的都有 3 個月可以使用，包含有：端午節貼圖 - LINE購物護照★ATM過端午、LINE酷券免費貼圖 × 就是醬子喵、樹寶邀你一起啟動健康生活、LINE購物 夯話題 × 兔子波波、LINE 熱點訂美食 × 喵嗚公園共 5 款，很久沒有下載 LINE 貼圖又捨不得花錢嗎？趕快將這 5 款一次下載起來吧。之前本站分享過的 LINE 貼圖打包下載教學 想私下收藏可以去看看如何下載。

（以下順序由下載截止日期由近至遠排列）

1. LINE酷券免費貼圖 × 就是醬子喵

下載期限：2021/6/9 止

使用期限：90 天

下載：LINE酷券免費貼圖 × 就是醬子喵

備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載

2. 樹寶邀你一起啟動健康生活

下載期限：2021/6/10 止

使用期限：90 天

下載：樹寶邀你一起啟動健康生活

備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載

3. LINE 熱點訂美食 × 喵嗚公園

下載期限：2021/6/16 止

使用期限：90 天

下載：LINE 熱點訂美食 × 喵嗚公園

備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載

4. LINE購物 夯話題 × 兔子波波

下載期限：2021/6/18 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物 夯話題 × 兔子波波

備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載

5. LINE 端午節貼圖 : LINE購物護照★ATM過端午

下載期限：2021/6/18 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物護照★ATM過端午

備註：開通 LINE 購物護照即可免費下載