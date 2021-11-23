想買日版、韓版的 iPhone，又礙於一定會有快門聲而怯步嗎？要如何去掉強迫性的快門聲？最近小編發現 iToolab iMute iPhone 相機聲音移除工具，可以強制移除日版、韓版 iPhone 的快門聲，而且原價要 119 美金，換算台幣超過 3300 元，目前正推出限時免費活動，現在取得就能終身免費用，如果你想要移除 iPhone 相機聲音，用它不需要開靜音模式，就能夠在 iPhone 上關閉快門聲。

限時免費活動頁面：https://itoolab.com/sales-promotion/

進入 iToolab iMute 後輸入 Email 就能夠領取終身版免費序號。

接著到 Email 收信就可以看到註冊序號及帳號啦，iToolab iMute 提供 Mac 及 Windows 版，文章後方幫大家準備好載點來，可以先下載好再去取得序號。

下載完成完成安裝並開啟 iToolab iMute。

點擊右上方「註冊」來啟用序號。

然後貼上 Email 及註冊碼，按下註冊來啟用序號。

看到上方畫面就代表啟用成功啦。

接著插入 iPhone 跟著指示就可以一步一步移除 iPhone 快門聲囉，Windows 及 Mac 載點幫大家準備在下方，有需要的朋友請自行取用囉。

https://itoolab.com/turn-off-camera-sound/

下載：

iToolab iMute ( Windows 下載 )

iToolab iMute ( macOS 下載 )