Steam 本周推出《Call of Juarez: Gunslinger》極度好評限免射擊遊戲，即刻領取讓你現省$440元！

本周 Steam 推出了《Call of Juarez: Gunslinger》極度好評的限免射擊遊戲大作，從即日起至 2021 年 12 月 15 日凌晨 2 點前，只要前往 Steam 平台，就可立即領取原價 NT$440 的《Call of Juarez: Gunslinger》刺激又暴力的第一人稱動作射擊遊戲，讓你瞭解狂野西部的真正故事，以及在西方最臭名昭著的不法之徒的踪跡上，體驗一位無情的賞金獵人的史詩般暴力之旅，對於喜歡這種西部槍戰遊戲的朋友，趕緊把握本周的 Steam 限免活動吧！

《Call of Juarez: Gunslinger》遊戲介紹

Steam 本周推出《Call of Juarez: Gunslinger》極度好評限免射擊遊戲，即刻領取讓你現省$440元！

《Call of Juarez: Gunslinger》是由 Techland 開發所發布的第一人稱射擊遊戲，目前在 Steam 中獲得極度好評的評價，也是眾多網友推薦的射擊遊戲神作。

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在遊戲中，玩家要扮演一名西部槍手，並在這稱作最狂野的西部中，成為一名無情又暴力的賞金獵人，玩家必須透過手槍、步槍來射殺多名敵人，且隨著遊戲時間進行，可以解鎖更多槍枝的技能，讓你成為西部最優秀的槍手。

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現在就請你拿起你的武器，在這最兇惡狂野的西部法外之地，成為拔槍最快最強的賞金獵人吧！

遊戲領取步驟教學

《Call of Juarez: Gunslinger》領取位置：https://store.steampowered.com/app/204450/Call_of_Juarez_Gunslinger/

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首先請到 Steam 活動網站中，登入你的帳號。

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接著我們便可以往下滑，在「取得 Call of Juarez: Gunslinger」的地方點選「新增至帳戶」。

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接著你便可以看到 Call of Juarez: Gunslinger 現已註冊到您的 Steam 帳戶中的訊息，現在只要打開你的 Steam 遊戲啟動器就可以開始遊玩囉！還沒安裝 Steam 遊戲啟動器的玩家們趕緊先安裝起來吧！

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