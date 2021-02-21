手機小螢幕遊戲玩膩了嗎？電腦遊戲又不知道玩什麼？最近 EPIC GAMES 推出限時免費遊戲《 飄移：側滑的藝術（Absolute Drift）》，它是一款不需要燒腦的遊戲，讓玩家享受「無腦甩尾」的樂趣，原價 5.99 美元，至 2021/2/26 前都可免費下載。共可自訂 6 款甩尾車輛、34 道關卡及 3 種不同的遊戲模式，還具備線上排行榜功能，能夠即時觀看線上玩家的高超甩尾技巧，背景音樂的部分有超過 3 小時的純粹鼓聲與貝斯及電子音樂，皆出自 C41 和 Nyte 之手，是一款滿適合下班後無腦放鬆的遊戲，趕快趁免費結束前收下囉。



《 飄移：側滑的藝術（Absolute Drift）》主要特色：



駕駛並自訂多達 6 輛甩尾車款

3 種遊戲模式：Driftkhana、Drifting，以及 Mountain Drifting，共 34 道關卡

5 個自由漫遊區域，從機場、碼頭到漂浮都市，每一處都有獨一無二的關卡和主題

線上排行榜、重播和幽靈車。觀看好友們的表現，或世界頂級的賽事

3+ 小時的純粹鼓聲與貝斯，以及電子音樂，皆出自 C41 和 Nyte 之手。

點擊文末連結進入 EPIC GAMES 的《 飄移：側滑的藝術（Absolute Drift）》限時免費活動頁面後，按下「獲取」就可以取得遊戲。可以看到標價是美金 5.99 元，2/26 前都可 0 元免費下載。

接著登入 EPIC GAMES 會員，沒有的話用 Facebook 可以快速登入。

然後點擊「接受」條款，進入下一步取得遊戲。

最後看到下訂單畫面先不要害怕，價格的部分是 0 元～價格確認無誤後，點擊「下訂單」即可。

看到此畫面後就代表領取成功囉，開啟「EPIC GAMES 啟動器」就可以下載並進入遊戲囉，支援 Windows 及 macOS 雙平台，以下是遊戲畫面：

在 《 飄移：側滑的藝術（Absolute Drift）》遊戲中玩家可以體驗未曾體驗過的駕駛感受，在美麗的極簡世界中精進技術，開啟從學徒到甩尾大師的旅程。

在甩尾賽道和野外山路突破極限，同時解鎖戰利品和精英事件。與世界頂級玩家的幽靈一較高下，或藉由勝過自己的幽靈強化技術，在你不斷挑戰自我、精進駕駛技術時，也盡情享受 C41 和 Nyte 帶來的 3 小時原創電子音樂，直到你駕馭甩尾的藝術。

立即取得：限時免費《 飄移：側滑的藝術（Absolute Drift）》