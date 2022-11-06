Steam 限時推出《戰鎚：末世鼠疫2》極度好評第一人稱動作遊戲，即刻領取讓你現省$570元！

本周 Steam 推出《戰鎚：末世鼠疫2》極度好評第一人稱 3A 大作遊戲，從即日起至 2022 年 11 月 08 日凌晨 2 點前，只要前往 Steam 平台，就可立即領取原價 NT$570 的《戰鎚：末世鼠疫2》第一人稱動作遊戲，讓你在遊戲中感受讓人血脈噴張的突破性近戰動作，在天啟般的終末之時，回到這片位於飽受戰火蹂躪的戰錘奇幻戰爭世界，對於喜歡這種緊張刺激的第一人稱動作遊戲的朋友，趕緊把握本周的 Steam 限免活動吧！

《戰鎚：末世鼠疫2》遊戲介紹

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《戰鎚：末世鼠疫2》（Warhammer: Vermintide 2）是由 Fatshark 公司所開發和發行的第一人稱動作遊戲，這也是 2015 年《戰鎚：末世之戰》的續作。

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在遊戲中，會有 5 位英雄在天啟般的終末之時，會回到這片位於飽受戰火蹂躪的戰錘奇幻戰爭世界，來摧毀充滿了惡意與毀滅慾望的渾沌軍團與蜂擁而至的斯卡文鼠人匯合而成的聯軍。

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你必須和你的隊友在無盡屠戮中掙扎求生，遊戲中可以選擇 15 種不同職業，攀登天賦樹，定製你的武器庫，讓你在關卡中殺出一條血路，但要記住，你們若倒下帝國也將隨之傾覆。

遊戲領取步驟教學

《戰鎚：末世鼠疫2》領取位置：點我前往

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首先請到 Steam 活動網站中，登入你的帳號。

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接著我們便可以往下滑，在「取得 Warhammer: Vermintide 2」的地方點選「新增至帳戶」。

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接著你便可以看到「Warhammer: Vermintide 2 現已註冊到您的 Steam 帳戶中」的訊息，現在只要打開你的 Steam 遊戲啟動器就可以開始遊玩囉！還沒安裝 Steam 遊戲啟動器的玩家們趕緊安裝起來吧！

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