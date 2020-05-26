文明帝國6

你喜歡回合制的策略遊戲嗎？那別錯過今天要跟大家分享的《文明帝國VI》限時免費啦，此次限時免費由 Epic Games 推出，原價 1790 元的《文明帝國VI》在 5/28 晚上 11 點前下載，就可以永久擁有，大家若朝思暮想這款遊戲很久的話，請別猶豫先下載起來再說囉！現在 Epic Games 每個禮拜都會是出一款限免遊戲，像是之前推出就讓網站負載過量的 GTA 5 俠盜獵車手 V，相信有下載到玩家們一定非常感到非常超值吧！

文明帝國6

不過 Epic Games 曾經在 Twitter 被爆出有隱私風險，爆料的 Twitter 帳號已整個被刪除，大家下載前請小心，相關的 Twitter 貼文可參考由 PTT 網友 jileen 備份的截圖與翻譯

文明帝國6

進入 Epic Games 活動頁面後，就可以看到目前正在限免的《文明帝國VI》，原價美金 58.99 元，台幣定價 1790 元，目前 0 元即可下載，下載就能夠永久免費玩。

下方提供遊戲影片、遊戲畫面給大家參考：


遊戲以「每格一單位」的設計概念去做擴展，支援單位現在可以嵌入其他單位，例如反坦克單位支援步兵，戰士支援拓荒者。類似的單位也可以結合在一起形成強大的「軍團」單位。

文明帝國VI 限時免費

與其他文明之間的互動會隨著遊戲的進行而改變。原始時代的初次互動可能是避免不了的戰爭衝突，但到遊戲後期的互動將會轉變成結盟與協商。

文明帝國VI
Civilization VI
文明帝國6
文明帝國6

想要取得《文明帝國VI》的玩家，請記得在 5/28 晚上 11 點之前取得，下面為遊戲限時免費活動頁面：

下載：
《文明帝國VI》限時免費活動頁面

限時免費 《文明帝國VI》 原價 1790 元，5/28 前取得永久免費玩 相關文章

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