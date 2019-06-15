【限時免費】SafeDNS 透過 DNS 率先替網路安全把關，避免任何惡意網址

2019-06-15 09:11:10 哇哇

SafeDNS 限時免費

網路安全如何有效把關？透過 DNS 是個頗不錯的方式，當我們連線網路時都是透過網址居多，DNS 替我們解析要連線的 IP，SafeDNS 就是在這一個節點把關，若是惡意的網址、釣魚、色情或是賭博等等就會直接封鎖，SafeDNS 雖然不具備有任何防毒能力，但是確實有效的阻擋了可能有風險的連線，而 SafeDNS 是個付費的服務，HOME 版本一年要 19.95 美金，網站申請免費試用也只有 15 天的期限，這次限時免費提供你一年的使用期限唷！

限時免費：https://www.safedns.com/auth/register/?promo=swos2019

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△ 這是 SafeDNS 的註冊網頁，輸入信箱、密碼與 Promotional code「swos2019」進行註冊，那組代碼很重要，一定要輸入唷！！！

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△ 註冊後會直接登入，可以發現帳戶是 Safe@Home 使用期限一年唷！

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△ 接著可以在下方看到下載連結，或是直接到文末下載。

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△ 軟體安裝後需要登入帳號才可以使用，使用 SafeDNS 的服務開啟軟體即可，實際上不用更改網路的 DNS 設定等等。

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△ SafeDNS 的設定可以從官方網頁登入後直接修改，也可以透過軟體中直接設定，設定是會同步的。

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△ 網址分為很多很多的類型，其實不一定只用在封鎖惡意網站，若你希望封鎖購物網站、遊戲網站也可以，目錄設定內列出了非常多的類別，透過勾選的方式來允許瀏覽的類別，打叉就是代表封鎖囉！也可以自己設定例外、自訂網站別名等等，設定後要稍微等待幾分鐘才會生效，不是那麼的即時。

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△ 設定封鎖個網站看看，過不久果然不能瀏覽囉！！！

https://www.safedns.com/en/

安裝版：
SafeDNS Agent Setup.exe（官方下載）
SafeDNS.exe（SHAREWAREONSALE下載）
SafeDNS.exe（GOOGLE下載）
SafeDNS.exe（BANKUPLOAD下載）
SafeDNS.exe（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：8.19 MB

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