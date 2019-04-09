【限時免費】威力導演 CyberLink PowerDirector 16 LE 專業影片剪輯工具

2019-04-09 05:47:58 哇哇

威力導演16限時免費,影片剪輯工具

威力導演 CyberLink PowerDirector 是非常受到歡迎的影片剪輯工具，現在威力導演 CyberLink PowerDirector 16 LE 正在免費下載中，這款工具對很多人來說非常好上手，簡單的製作影片絕對沒問題，要專業也沒有問題，尤其現在是影音世代，電腦裡當然必備一款好用的影剪輯軟體！一年一度的限時免費不是當前最新版本，不過在功能上也非常足夠使用！想要擁有這套專業剪輯工具的朋友們，趕快把握機會來下載，錯過了可別怪我沒說啊！而且很多人總是會遇到需要剪輯影片的時候，譬如說結婚影片、出遊影片之類的，威力導演都能帶你快速上手唷！

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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD CYBERLINK POWERDIRECTOR 16 NOW。

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△ 接著就能取得軟體下載連結與這次的活動序號，可以直接到文末下載完整安裝檔案。

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△ 一步接一步無障礙的安裝流程。

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△ 同意授權合約，當然要同意才能繼續。

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△ 努力的安裝中，請稍後。

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△ 安裝完成點選啟動 PowerDirector。

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△ 開啟的畫面如上，點選第一個進去即可！

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△ 接著會進入輸入序號的畫面，將剛剛所得到的序號複製貼上，點選啟動。

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△ 確定完成，序號註冊成功囉！

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