威力導演 CyberLink PowerDirector 是非常受到歡迎的影片剪輯工具,現在威力導演 CyberLink PowerDirector 16 LE 正在免費下載中,這款工具對很多人來說非常好上手,簡單的製作影片絕對沒問題,要專業也沒有問題,尤其現在是影音世代,電腦裡當然必備一款好用的影剪輯軟體!一年一度的限時免費不是當前最新版本,不過在功能上也非常足夠使用!想要擁有這套專業剪輯工具的朋友們,趕快把握機會來下載,錯過了可別怪我沒說啊!而且很多人總是會遇到需要剪輯影片的時候,譬如說結婚影片、出遊影片之類的,威力導演都能帶你快速上手唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD CYBERLINK POWERDIRECTOR 16 NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成,GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 接著就能取得軟體下載連結與這次的活動序號,可以直接到文末下載完整安裝檔案。

△ 一步接一步無障礙的安裝流程。

△ 同意授權合約,當然要同意才能繼續。

△ 努力的安裝中,請稍後。

△ 安裝完成點選啟動 PowerDirector。

△ 開啟的畫面如上,點選第一個進去即可!

△ 接著會進入輸入序號的畫面,將剛剛所得到的序號複製貼上,點選啟動。

△ 確定完成,序號註冊成功囉!

△ 開始享用威力導演 CyberLink PowerDirector 16 LE 正式版吧!

看更多 威力導演 16 產品訊息:https://tw.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/features_zh_TW.html

安裝版:

CyberLink PowerDirector 16.exe(SHAREWAREONSALE下載)

CyberLink PowerDirector 16.exe(GOOGLE下載)

CyberLink PowerDirector 16.exe(1DRV下載)

CyberLink PowerDirector 16.exe(HAMICLOUD下載)

檔案大小:648 MB