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△ 同意授權合約，當然要同意才能繼續。
△ 努力的安裝中，請稍後。
△ 安裝完成點選啟動 PowerDirector。
△ 開啟的畫面如上，點選第一個進去即可！
△ 接著會進入輸入序號的畫面，將剛剛所得到的序號複製貼上，點選啟動。
△ 確定完成，序號註冊成功囉！
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