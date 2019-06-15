I Lazy to Read 自動幫你抓重點，利用機器學習自動把千篇長文總結成 5 個句子

2019-06-15 06:15:42 9M87

I Lazy to Read

資訊量太多而時間有限，如何能在這個資訊爆炸的時代，有效的吸收資訊呢？今天來跟大家分享一個線上工具叫「I lazy to Read」，這個工具利用機器學習（ML API）掃描文件並擷取關鍵資訊，自動將長篇大論的文章，總結為五個關鍵的句子，透過這五個關鍵的句子，就可以快速取得文章中的資訊，就好像有個人幫我們整理出文章的精華一樣，身在這個資訊爆炸的時代，是一款人人都需要工具啊。

I Lazy to Read

△ 上面是 I Lazy to Read 官方提供的圖片，在這個服務出現以前，我們閱讀資訊和新聞常發生的情況就像上圖一樣，一篇非常長的文章，看完會花費許多時間。

快速閱讀方法

△ 但是經過 I Lazy to Read 處理過後，再長的文章都會總結成五個句子，看完這五個句子就能大概抓到一篇文章的大意，這樣一來本來一天可以閱讀 10 篇文章，就能變成每天閱讀 100 篇文章，哈哈只是比喻吸收資訊的速度加倍而已，數字僅供參考～～

I Lazy to Read

△ 那就來實測一下吧！I Lazy to Read 網站其實非常簡單，只要在空白的輸入欄位中，填上你要總結的文章網址並按下 Generate 之後只要等待機器人給我們五個句子就可以啦！

I Lazy to Read

△ 一篇長達 5 個段落的文章，竟然不到幾秒鐘就處理完畢了！我這邊以國外知名媒體 The verge 的文章來做示範，我先看總結過後的五個句子，是一篇關於 Google 的新功能，完全不需要任何第三方 APP 就可以點餐的服務。接著再回去比對原文，發現其實意思、重點相當精準！

I Lazy to Read

△ 接著再來測試一下第二篇，同樣是來自 The Verge 的文章，看完這五個濃縮過後的句子，大概知道這篇文章是在描述關於蘋果 iOS 13 暗黑模式的相關資訊，而且還形容得蠻詳細的，回去比對原始文章，發現它並不是從一個段落中擷取第一句或最後一句，也不是一個段落抓一個句子，但機器人所抓出的句子，確實都是段落中的重點，所以說準確度來說我個人覺得算是很足夠的！

機器學習

△ 比較可惜的是，目前語言只支援英文，實測本站過後中文是沒辦法使用的，不過如果你要閱讀英文的來源的資訊，這會是一個不錯的工具！

快速閱讀方法

△ 如果你已經總結五個句子，覺得英文還是不好懂的話，可以將這 5 個句子複製起來貼到 Google 翻譯上，看完翻譯之後，也大概可以知道整篇文章的重點啦，這樣總比複製整篇文章到翻譯還來的快速，也比較好吸收和理解！

馬上來試試看：https://ilazytoread.herokuapp.com/

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