Photomath 用相機解方程式，這如果不給五顆星什麼才是五顆星！（iOS、Android）

2017-12-16 02:30:48 9M87
Photomath 數學 掃描APP 數學解答 改數學 作答APP

上次分享過小學程度的數學作業人工智慧批改 APP，這次要介紹的是進階版的 Photomath，加入人工智慧學習，到底有多進階呢？除了基本的加減乘除之外，連分數、小數、根、代數式、線性方程式/不等式、二次方程式/不等式、絕對值方程式/不等式、方程式系統、對數、三角函數、指數及對數函數、導數及積分，基本上小孩國中到高中的數學幾乎都包了，更驚人的是，除了算出答案外，連最重要的計算過程都寫出來了！！！這根本是小孩的寫功課良伴（誤

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Photomath 數學 掃描APP 數學解答 改數學 作答APP

△ 進入 APP 後把白色框框對準題目，讓它「心算」一下，答案就會神奇地出現在下方。

Photomath 計算過程 函數 XY軸

△ 想看計算過程直接點擊答案，下面還幫我們畫出函數圖形，真是太方便啦！這應該禁止小孩下載的 XD

Photomath 二元二次聯立方程式 解答

△ 分數不是問題，二次方程式也會！

絕對值 測試

△ 絕對值小 case，三角函數就有點吃力了，這等神器還有不下載的理由，太厲害啦～

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